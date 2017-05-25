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〈台北都會〉《台北》解司機荒？公車業者︰言之過早

2017-05-25

司機人力缺口逾千人

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市共約有四千多位公車駕駛員，但長期以來人力缺口也達一千多位，無人駕駛公車上路，會不會解決司機荒？台北客運總經理李建文表示言之過早，並指也許未來可預見大型無人駕駛巴士的出現，但台灣的交通環境特殊，道路上有行人、摩托車，不如國外實施人車分離制度良好，所以無人駕駛小巴不可能在短期內上路。

台北市公運處表示，包含清潔工作、檢查車輛，以及開車上路，司機一天工時約有十二小時，除工時長，排班也分早晚班，排班不固定，司機無法週休二日陪伴家人，一個月即使薪水有五萬多，仍造成年輕人不願應徵，司機荒嚴重。

李建文卻指出，工時長不是問題，司機可以選擇雙班制，意指不需加班，且每天工時不超過八小時；雖然各家業者提出雙班制，但仍招募不到司機。他指出，司機須隨時注意路況，也要避免乘客投訴，精神壓力較大，才是招募不到司機的主因。另外，多數人傾向選擇辦公室的工作，也是公車業者招募不到司機的原因。

路上有行人、摩托車

無人駕駛小巴能否解決司機荒？李建文認為，台灣的交通環境特殊，道路上有行人、摩托車，不如國外實施人車分離制度良好，所以無人駕駛小巴不可能在短期內上路，更遑論去談是否可以解決司機荒。

有公車業者指出，無人駕駛技術雖然是趨勢，但技術尚未成熟，仍在研發階段；另外，政府尚未允許上路，因此可否解決缺工問題，「說這些還太早了」。

交局︰技術尚需研發

台北市交通局運輸資訊科長鍾惠存表示，無人駕駛技術在國外尚處於測試的階段，測試範圍僅有一個路段。他舉例，法國將一座橋上的一線車道封閉，無人駕駛小巴在車道往返行經載客，並試營運；因此，未來如果無人駕駛小巴要應用在市區道路，電腦演算法需計算行人、自行車與機車，並決定是否避開或超越的技術，尚需研發。

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