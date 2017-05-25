〈北部〉頭份鹿廚坑步道 私地雜亂無法整

2017-05-25

〔記者許展溢／苗栗報導〕每年四、五月，是油桐花盛開季節，苗栗縣頭份市鹿廚坑賞桐步道，吸引不少民眾前往欣賞「五月雪」，但步道環境總是雜亂，十分可惜。頭份市公所表示，維護部分都已交給廣興社區，如社區有困難提出需求，都一定會協助；因步道沿途周邊區域為私人土地，若地土不同意，公所也無法統一規劃整頓。

鹿廚坑位於頭份市廣興里，每年油桐花盛開，總吸引許多遊客前往，早年也是公所辦理桐花祭的地點之一，但兩年前不再辦理。

地方認為，鹿廚坑是一處非常好的觀光景點，活動辦不辦是其次，但若環境不整理，任由步道雜草蔓生，設施損壞，使遊客卻步，也可惜了這處景點。

廣興里長徐志雄坦言，鹿廚坑步道多年前風貌良好，不僅遊客造訪，鄉親也喜歡到此健行；但因步道沿途周邊不少為私人土地，近年來，不少地主陸續利用工具，把土地圍起來，不讓民眾踏入，即便社區志工想主動幫忙整理，也多次被阻止，他們也很無奈。

徐志雄表示，社區每月至少會選定一天，出動廿多人，在可以整理的區域，除草維護環境，強調絕對不是相關單位不整理。