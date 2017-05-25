| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉頭份鹿廚坑步道 私地雜亂無法整

2017-05-25

〔記者許展溢／苗栗報導〕每年四、五月，是油桐花盛開季節，苗栗縣頭份市鹿廚坑賞桐步道，吸引不少民眾前往欣賞「五月雪」，但步道環境總是雜亂，十分可惜。頭份市公所表示，維護部分都已交給廣興社區，如社區有困難提出需求，都一定會協助；因步道沿途周邊區域為私人土地，若地土不同意，公所也無法統一規劃整頓。

鹿廚坑位於頭份市廣興里，每年油桐花盛開，總吸引許多遊客前往，早年也是公所辦理桐花祭的地點之一，但兩年前不再辦理。

地方認為，鹿廚坑是一處非常好的觀光景點，活動辦不辦是其次，但若環境不整理，任由步道雜草蔓生，設施損壞，使遊客卻步，也可惜了這處景點。

廣興里長徐志雄坦言，鹿廚坑步道多年前風貌良好，不僅遊客造訪，鄉親也喜歡到此健行；但因步道沿途周邊不少為私人土地，近年來，不少地主陸續利用工具，把土地圍起來，不讓民眾踏入，即便社區志工想主動幫忙整理，也多次被阻止，他們也很無奈。

徐志雄表示，社區每月至少會選定一天，出動廿多人，在可以整理的區域，除草維護環境，強調絕對不是相關單位不整理。

廣告
  • 苗縣頭份市廣興里居民無奈表示，鹿廚坑步道欠缺維護，導致沒人想佇足。（記者許展溢攝）

    苗縣頭份市廣興里居民無奈表示，鹿廚坑步道欠缺維護，導致沒人想佇足。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除

屋主若未拆 一定進場執行 宜蘭縣政府鎖定縣內三棟重大違規農舍，列入首波拆除名單，其中，礁溪鄉違規農舍，屋主簽下切結書將自拆，拆除日期獲展延，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：〈北部〉頭份鹿廚坑步道 私地雜亂無法整


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.