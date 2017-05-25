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〈北部〉造橋陳家捐逾1甲地 大潭環湖步道將完工

2017-05-25

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇村大潭，占地約十一公頃，為早年縣內八景之一，鄉公所近年來陸續整理周邊環境，並打造環湖步道，預計六月中旬完工，不過不少用地為當地陳姓家族所有，陳家也鼎力相助，無償捐贈一公頃土地，讓公所感激不已。

龍昇村大潭又名「大潭埤」，從清朝時期開始就是苗栗縣境內八景之一，因為潭面廣大，有「馬陵小海」之美稱。其具備治洪、防災、生態、景觀等多項功能，更是平埔族道卡斯族的聖潭。

全長二．六公里步道 六月中完工

鄉長黃純德說，大潭風景優美，卻因周邊長年缺乏維護整理，雜草漫生，將大潭美景遮蔽，公所近年來，爭取經費，整頓周邊環境，並打造「環湖步道」，目前進行最後階段的「景觀串聯工程」，將全長二．六公里的步道銜接。

公所預計工程於六月中旬完工，估計將吸引大批遊客，大潭也將重時往日風采，不過周邊停車空間不足，讓公所苦惱。黃純德說，公所在進行環湖步道工程時，周邊不少區塊，都是陳姓家族所有，但陳家得知公所計畫，熱心捐出，這回又再度捐贈土地作為停車場，「真的感恩萬分」。

龍昇村長陳吳滿玉說，包括環湖步道周邊、步道對面空地及一旁龍昇社區多處空間，都是陳家捐出，面積超過一公頃。黃純德表示，步道對面空地約有兩百坪，將興建停車場，約可容納卅輛汽車，屆時將供民眾停放。

黃純德說，工程雖然尚未完工，但近來已吸引許多遊客造訪，對大潭週邊環境的改頭換面，也讚譽有加，公所也會充分利用此景點，陸續舉辦各項活動，讓更多人看見造橋之美。

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  • 苗縣造橋鄉鄉長黃純德說，大潭環湖步道串聯景觀工程完工後，將陸續舉辦各項活動。 （記者許展溢攝）

    苗縣造橋鄉鄉長黃純德說，大潭環湖步道串聯景觀工程完工後，將陸續舉辦各項活動。 （記者許展溢攝）

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