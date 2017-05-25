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〈北部〉大成路電纜未地下化 民怨市容醜

2017-05-25

楊梅區長允爭取明年推動

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕在楊梅區大成路上，約一層樓半高度的半空中佈滿粗細不一的電纜線，猶如「天空蜘蛛網」，影響市容觀瞻與安全，市府今年推動電纜線地下化工程，大成路未獲納入引來居民抱怨，楊梅區長姚敦明表示，會爭取在明年推動大成路的電纜線地下化。

大成路是通往楊梅火車站、楊梅區公所等地的重要道路，周邊店家多，位處楊梅區生活圈鬧區，居民抱怨說，沿途各類電纜線密密麻麻，在約一層樓半高度的半空中縱橫交錯，嚴重破壞市容，經常尷尬地被外地人好奇問說：「你們不是升格了嗎，怎麼電纜線都還沒有地下化？好醜喔！」

市府在全市推動重要道路的電纜線地下化工程，各區有十多條道路被納入，包括中壢區環中東路、桃園區國際路二段、蘆竹區仁愛路、八德區和平路等，楊梅區大成路「漏列」引來居民不滿。

居民反映說，大成路的電纜線地下化要儘速辦理，否則貨車超載可能勾到電纜線、救災車輛例如雲梯車，伸展時也會碰觸電纜線，妨礙市容也影響安全。

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  • 楊梅區大成路沿線半空中的電纜線縱橫交錯。（記者周敏鴻攝）

    楊梅區大成路沿線半空中的電纜線縱橫交錯。（記者周敏鴻攝）

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