〈北部〉桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃

2017-05-25

分成6大生活圈 也加快徵收

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有很多都市計畫已經公告四、五十年，但仍有公園、學校等公共設施保留地遲未徵收，總面積超過一千公頃、市價超過三兆元，市府正在檢討，將於今年底之前分成六大生活圈都市計畫陸續公告，解編比例將約七成，未解編的土地也會加快徵收腳步，市長鄭文燦表示，這符合還地於民的精神。

市府都市發展局代理局長盧維屏表示，公設地沒徵收也不開發，嚴重影響地主的權益，只是徵收金額超過三兆元，市府根本無力徵收，如今加速檢討用地需求，把沒必要保留的解編、還地於民，若有必要保留就要儘快徵收，預估解編土地約七成、有七百公頃以上的土地。

都發局都市計畫科長游立偉指出，桃園市共有三十三個都市計畫，青埔、客貨運園區都市計畫沒有公設地未徵收的問題，林口特定區都市計畫跨轄新北、桃園，管轄單位是內政部營建署，這三個都市計畫未納入檢討範圍。

約解編7成 中壢都會區已公告

他說，其他三十個經過檢討後，會按照六大生活圈都市計畫陸續公告，「中壢都會區」已在四月廿八日公告，其他包含「桃園都會區」、「航空城」、「鄉村發展地區」、「龜山台地」、「生態遊憩地區」等生活圈的都市計畫，會在今年底前陸續完成解編公告。

游立偉表示，解編後的土地會視周邊狀況，規劃為住宅、商業或農業區，農業區是百分之百發還給地主，住、商用地則需重劃，地主可領回五十五％土地，其餘四十五％土地，部分抵費地做為開發費用，部分是公共設施使用，政府等於用都市計畫方式，無償取得公設地。

中壢都會區包含中壢、平鎮、楊梅等七案都市計畫，未徵收的公共設施保留地達一八九．四公頃，透過整體開發、用地檢討方式可解編一三八．四九公頃，佔七十三．一二％，主要解編的公設地包含公園、綠地、廣場、體育用地、學校、市場、停車場用地及機關用地。