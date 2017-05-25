〈中部〉集集新增 3處金黃花海

2017-05-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕端午連假即將到來，集集小鎮吸引遊客再出招，近來在郊區增加三處花田，除有花朵比臉大的向日葵花海，還有黃澄澄的黃波斯菊，各式花朵顏色豔麗，相當有看頭，公所盼遊客逛完火車站等景點後，也能騎著單車欣賞田園風光，感受小鎮的花海美景。

集集鎮長陳紀衡表示，市郊成功路沿線有三處花海，分別位在和平里一三九縣道旁，由社區志工經營的「和平快樂田園」，目前開滿大波斯菊、黃波斯菊，接著循著道路前往集集里，在集集國中斜對面也有盛開的向日葵花海，再往前位在集集幼兒園旁，則又是一片金黃的黃波斯菊花田，沿線串聯三處黃金花海，盼帶給遊客耳目一心的感受。