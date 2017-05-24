〈台北都會〉北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
2017-05-24
〔記者陳紜甄／台北報導〕台北藝術中心主要承攬商理成營造去年十一月無預警倒閉，工程延宕至今，北市府兩次招標，都因沒有廠商投標而流標。台北市議員何志偉昨在交通部門質詢時說，如果第三次招標還是沒有廠商投標，如何對市民交代？文化局長鍾永豐回應說，必要時會提出辭呈。
北藝中心建造工程一波三折，歷任相關局長都搞不定。工程由台北捷運局代辦，原訂去年底完工，但建築工程複雜，進度屢屢落後，市長柯文哲一○四年曾在議會直言，若一○五年六月還未完工，就要拔掉捷運局長周禮良，要他負政治責任；前文化局長倪重華也曾在議會說，若未如期完工，會下台負責。
北藝中心一○五年六月完工期限未到，承諾會負責的倪重華就於同年一月主動請辭；周禮良也在同年四月辭職下台，對外說法是「個人生涯規劃」。
理成營造倒閉後，北藝中心半年內招標兩次都流標，為了讓第三次招標順利，柯文哲指示，將現有工程切標為外牆與內部裝修兩標，外牆工程由捷運局委辦，內裝工程則由新工處負責。何志偉質疑，屆時三度流標，文化局要怎麼負責？鍾永豐則說，如果這次的分標發包作業沒有完成，我一定向市長自請處分，必要時，我會跟市長提出辭呈。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
北市代燒垃圾?》北上求助環署 竹縣長：城市合作互惠
新竹縣長邱鏡淳說，城市之間本來就是合作、互惠的，為了解決新竹縣的垃圾問題，他昨天早上也會同縣府環保局北上尋求環保署的協助，對於台北市議員的「異」見，他將持續透過環保署協助溝通。縣府環保局長黃士漢也說，…
網友回應
熱門新聞
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 自由談》司法制度的囚徒
- 〈全球AI圍棋最前線〉圍棋AI如哈伯望遠鏡 AlphaGo擊敗中國最強圍棋高手柯潔
- 自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？
- 拚一軍千場出賽 岱桑下週三軍實戰
- ＷＨＡ拒台》蔡：健康不應有除非的前提
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- 陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 川普為平衡預算 大砍弱勢醫療補助
- 顏艾琳／失眠的孩子
- 富邦剃頭令 「髮」外不開恩
- 對丈夫沒火花 妻子坦承曾出軌
- 進口貨免稅降門檻 最快9月
- 澎科大濺血 僑生身中3刀
- 周董犧牲打 兄弟擒悍將
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 美駐中新任大使 習近平舊識
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 練兵兼養球迷 中職新球團從二軍打起
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 05/24 各報重點新聞一覽
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Allies speak out for Taiwan at WHA
- 《中英對照讀新聞》’Lady Cynthia’ rhododendron bush puts Canada town on the map 「辛西亞夫人」杜鵑花叢讓加拿大小鎮聲名大噪
- 李榮浩過足戲癮 MV醉後失控
- 《焦點評論》「台僑」不是「華僑」
- 4月新承作房貸 5大銀行月減75億元
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 在日台僑團體大融合 將成立全台連
- 東亞錦標賽12人名單 下週有譜
- 社論》北京改變現狀 小英還能維持現狀？
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 恐攻影響演唱會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hochen Tan defends shortened hours
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安
- 面板一年漲勢告終 中尺寸本月小跌1美元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分