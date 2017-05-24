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〈台北都會〉北藝中心》若三度流標 文化局長：就遞辭呈

2017-05-24

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北藝術中心主要承攬商理成營造去年十一月無預警倒閉，工程延宕至今，北市府兩次招標，都因沒有廠商投標而流標。台北市議員何志偉昨在交通部門質詢時說，如果第三次招標還是沒有廠商投標，如何對市民交代？文化局長鍾永豐回應說，必要時會提出辭呈。

北藝中心建造工程一波三折，歷任相關局長都搞不定。工程由台北捷運局代辦，原訂去年底完工，但建築工程複雜，進度屢屢落後，市長柯文哲一○四年曾在議會直言，若一○五年六月還未完工，就要拔掉捷運局長周禮良，要他負政治責任；前文化局長倪重華也曾在議會說，若未如期完工，會下台負責。

北藝中心一○五年六月完工期限未到，承諾會負責的倪重華就於同年一月主動請辭；周禮良也在同年四月辭職下台，對外說法是「個人生涯規劃」。

理成營造倒閉後，北藝中心半年內招標兩次都流標，為了讓第三次招標順利，柯文哲指示，將現有工程切標為外牆與內部裝修兩標，外牆工程由捷運局委辦，內裝工程則由新工處負責。何志偉質疑，屆時三度流標，文化局要怎麼負責？鍾永豐則說，如果這次的分標發包作業沒有完成，我一定向市長自請處分，必要時，我會跟市長提出辭呈。

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