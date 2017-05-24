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〈中部〉縣市合併 張花冠喻蛋黃蛋白 涂醒哲:有人炒作

2017-05-24

張施政報告提出 盼改革行政區域

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣市合併議題再發燒！嘉義縣長張花冠昨向議會提出施政報告，指推動嘉義縣市合併是當前迫切所需，期盼「行政區域改革」，藍綠陣營議員多發言支持；戰火延燒到嘉市議會，不分黨派議員一致表達反對縣市合併立場，市長涂醒哲更強調，目前嘉義縣市不可能合併，但可以合作，雲嘉嘉已有聯合治理平台，會在平台上繼續合作。

嘉市出現蛋白蛋黃看板 無人認帳

嘉市北港路等路段昨出現署名「大嘉義大發展聯盟」多種大型看板，寫著「縣市相『嘉』、資源擴大」、「嘉義縣市你和我，你是蛋白我是蛋黃=更大養分的大嘉義；縣市合併，建構六都外的大巨蛋」等標語，在地方掀起話題。

立委陳明文說，「不是他推動的」，他認為縣市合併與否並不是重點，全國一致的行政區劃與國土規劃才是問題關鍵。立委李俊俋說，嘉義縣、市舉債狀況相差快一百倍，目前要做的不是縣市合併，進行區域治理才是關鍵。

「廣告看板不是我做的。」張花冠說，定期會施政報告兩週前已送交縣議會，施政報告內容不需事先與嘉義市長涂醒哲說明。張在縣議會提到期盼行政區域改革理念，指六都造成台灣形成核心都會區與邊陲農業縣，讓大者恆大、弱者恆弱，希望改革行政區域、公平分配財政及收支；嘉義縣市分治如同完整雞蛋被拆離蛋黃蛋白，「蛋黃蛋白一起吃比較健康」。

縣藍綠議員多支持 市議員發言反對

「行政合併有人在炒作！」涂醒哲表示，縣市若要合併決定權在議會，現階段有更重要的事要優先處理及改革，雲嘉嘉一定要合作，但合併絕對不可能。他也說，希望總統蔡英文不會笨到思考此問題，再闢戰場，他也不會笨到找蔡，不可能隨之起舞，他不需要、也沒必要去跟張花冠講此話題。

國民黨縣議員李國勝、王啓澧以及民進黨縣議員林緗亭認為，縣市分治後，生雞蛋在嘉市，放雞屎在嘉縣，如嘉市火葬場和嘉市鐵路高架化，認為體制有問題，行政區域應要改革。民進黨市議員王美惠、國民黨市議員張秀華、傅大偉以及台聯黨市議員蔡永泉、無黨籍市議員戴寧都反對縣市合併，認為光從財政面來思考，合併對嘉市是傷害，沒有幫助。

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  • 嘉義市區出現支持縣市合併的廣告看板。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義市區出現支持縣市合併的廣告看板。（記者林宜樟翻攝）

  • 嘉義市長涂醒哲強調，目前縣市不可能合併，但可以合作。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市長涂醒哲強調，目前縣市不可能合併，但可以合作。（記者丁偉杰攝）

  • 嘉義縣長張花冠認為，「蛋黃蛋白一起吃比較健康」。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長張花冠認為，「蛋黃蛋白一起吃比較健康」。（記者林宜樟攝）

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