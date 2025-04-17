罷免藍委涂權吉連署逾3.1萬份達二階門檻 延長一週收件拚4萬份

桃園市罷免國民黨立委涂權吉「全力一擊 罷免涂權吉」團隊今天公布最新連署書收件數累計3萬1380份。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/04/17 11:01

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免國民黨立委涂權吉「全力一擊 罷免涂權吉」團隊今天公布最新連署書收件數累計3萬1380份，達第二階段門檻（3萬872份），但團隊形容現在僅是「一腳」踏進法定門檻，因還須扣掉第一階段送件的3965名提議人，不能重複，因此將再延長一週收件至4月27日，持續衝刺安全份數。

罷免立委涂權吉領銜人Rick強調，達法定門檻不代表通過二階連署，還須考慮可能因格式、瑕疵、錯字而被剔除的件數、第一階段合格提議人（3965位）不能作第二階段連署人的關係，因此至少還需3457份才算正式通過門檻、還需8620份達到4萬份安全份數。

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Rick表示，3月6日第二階段連署開跑至今，罷免團隊不畏寒流、不懼打壓，走遍楊梅、大園、觀音、新屋的大街小巷，在藍營立委強推親中惡法、削弱台灣主權與民主制度的此刻，每份連署書，都是人民對抗外來勢力滲透、守護家園的集體反擊，團隊宣布延長收件一週至4月27日，呼籲所有支持民主、關心家園的民眾，在最後關頭站出來，1人拉5人，拚出最後勝利的關鍵一哩路。

桃園市罷免國民黨立委涂權吉「全力一擊 罷免涂權吉」團隊收件數累計3萬1380份，志工持續衝刺收件。（記者黃政嘉攝）

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