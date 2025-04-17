馬斯克聽取對中軍事簡報？傳川普怒飆粗口取消：他X的在那幹嘛

有媒體透露，是川普親自下令取消對中作戰簡報，還飆粗口要確保馬斯克不准出席。（法新社）

2025/04/17 10:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》上月爆料特斯拉執行長馬斯克在五角大廈聽取美中戰爭機密簡報，引發軒然大波，當時美國總統川普駁斥報導稱是假新聞，不過又有媒體透露，是川普親自下令取消這次簡報，還飆粗口要確保馬斯克不准出席。

《紐約時報》上月爆料，馬斯克在五角大廈聽取美中戰爭機密簡報，川普發文駁斥報導，更指控《紐約時報》發布「假新聞」（Fake News），不過《紐約時報》引述一名知情人士透露，在消息引發關注後，這場簡報會被取消了。

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美國政治新聞網《Axios》 16日披露更多細節，知情人士透露，這場簡報會是川普親自下令取消的，1名美國高級官員透露，川普當時爆粗口：「埃隆他X的到底在那裡幹什麼（What the f**k is Elon doing there）？一定要確保他別去。」

這名高級官員指出：「總統仍然非常喜愛馬斯克，但同時也有一些底線。畢竟馬斯克在中國有很多生意，與中國的關係也很好，顯然不合適參加此類簡報會。」該官員稱，川普也曾表示，他不會允許馬斯克在自己任期內與政府發生利益衝突。

對此這項內幕被披露，《Axios》爆料，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要顧問考德威爾（Dan Caldwell）因「未經授權洩露資訊」而被安排行政休假，另外2名高層官員，赫格塞斯副幕僚長的塞爾尼克（Darin Selnick），及國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）也被停職。

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