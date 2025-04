馬斯克聽取對中軍事簡報？傳川普怒飆粗口取消：他X的在那幹嘛

有媒體透露,是川普親自下令取消對中作戰簡報,還飆粗口要確保馬斯克不准出席。(法新社)

2025/04/17 10:56

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕《紐約時報》上月爆料特斯拉執行長馬斯克在五角大廈聽取美中戰爭機密簡報,引發軒然大波,當時美國總統川普駁斥報導稱是假新聞,不過又有媒體透露,是川普親自下令取消這次簡報,還飆粗口要確保馬斯克不准出席。

《紐約時報》上月爆料,馬斯克在五角大廈聽取美中戰爭機密簡報,川普發文駁斥報導,更指控《紐約時報》發布「假新聞」(Fake News),不過《紐約時報》引述一名知情人士透露,在消息引發關注後,這場簡報會被取消了。

請繼續往下閱讀...

美國政治新聞網《Axios》 16日披露更多細節,知情人士透露,這場簡報會是川普親自下令取消的,1名美國高級官員透露,川普當時爆粗口:「埃隆他X的到底在那裡幹什麼(What the f**k is Elon doing there)?一定要確保他別去。」

這名高級官員指出:「總統仍然非常喜愛馬斯克,但同時也有一些底線。畢竟馬斯克在中國有很多生意,與中國的關係也很好,顯然不合適參加此類簡報會。」該官員稱,川普也曾表示,他不會允許馬斯克在自己任期內與政府發生利益衝突。

對此這項內幕被披露,《Axios》爆料,美國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)主要顧問考德威爾(Dan Caldwell)因「未經授權洩露資訊」而被安排行政休假,另外2名高層官員,赫格塞斯副幕僚長的塞爾尼克(Darin Selnick),及國防部副部長費恩柏格(Steve Feinberg)的幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)也被停職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法