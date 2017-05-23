〈北部〉oBike明進駐宜蘭 違停開罰3百起跳

2017-05-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕新加坡無站式共享自行車oBike，廿四日進駐宜蘭，宜蘭縣政府表示，如果違規停車，將依法向業者開罰，一輛罰三百到六百元，得連續罰。

oBike公司預計在宜蘭投放一千五百輛腳踏車，宜蘭市選定十六個重點區域放置五百輛，包括幾米廣場、晶英酒店、宜蘭大學，市長江聰淵說，業者除跟縣府接洽，也要跟地方主管機關協調。

oBike在其他縣市出現用戶違停，江聰淵表示，市公所已成立oBike因應小組，若因違規造成怨言，市公所先勸導，接下來拖吊往固定地方停放，再由業者領回，如果屢勸不聽，一定會開罰。

江聰淵指出，宜蘭市公所原與縣府合作規劃YouBike自行車系統，現有其他業者先進駐，樂觀其成，不過，後續營運管理非常重要。

oBike台灣奧致網絡科技有限公司市場總監蔡涵宇說，主要聯絡窗口是縣府建設處，後續會與市公所接洽。

宜縣府建設處長林國民表示，oBike進駐宜蘭後若亂停車，將依道路交通管理處罰條例取締，開罰則以公司為對象，業者再向租借使用者求償，縣府擬訂自治條例規範。