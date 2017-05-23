〈北部〉寶山路新設2測速機 注意減速

2017-05-23

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉寶山路上兩支新設的測速照相桿在十九日啟用，看到測速照相機鏡頭「開光」的用路人，紛紛拍照po在臉書上提醒大家減速慢行，以免荷包失血。

警方證實，分別在新竹科學園區往北埔鄉方向高鐵橋下、北埔往新竹科學園區方向過寶二水庫後的大下坡新設的固定式測速照相桿，的確已經在上週啟用，在前方路段旁均設有「前方有測速照相」的警告標誌，當地速限為每小時四十公里。

「今晚上班發現黑色垃圾袋已經拿掉了，應該是開光了。」「小心，不要成為520祭旗第一人！」「已經開始拍照了，注意行車安全，只有速限40而已哦！」看到測速照相桿已經啟用的用路人，紛紛在個人臉書或地方性臉書社團貼文提醒親朋好友，經過時要小心減速。

有網友在回應時就哀嚎說：「今天開工就被拍照了，荷包又失血了。」也有人開玩笑說：「喜歡飆車的鄉親，就多多捧場囉！」

警方說明，會在這兩處路段設置測速照相桿，是因為當地為連續彎路和急降坡路段，用路人常車速過快，甚至開到對向車道造成逆向行駛的危險狀況，設置測速照相桿的目的並非開罰單，而是提醒駕駛人不要違規，減少交通意外的發生。