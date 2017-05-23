〈北部〉自閉女畫說內心世界 獲總統教育獎
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市文英國中王妤文及公館鄉福基國小謝易泰，面對生活困境，仍努力向學。王妤文兩歲被診斷患有低口語自閉症，喜愛繪畫的她透過畫作展現內心世界，想當一名畫家；謝易泰七歲失去父親，喜歡在各領域嘗試學習，立志當一位科學家。兩人奮發向上，獲今年總統教育獎肯定。
王妤文四歲就會拿起畫筆塗鴉，媽媽梁淑美說，那時發現她愛用水彩畫畫，只用一種顏色就可以調出各種深淺不一的色彩，自己也很快樂。王妤文內心希望和一般學生共同生活、學習，升上國中希望讀普通班，自己也堅持每天陪她一起上課，同心協力克服現實生活中的學習。
王妤文除了會彈琴，天天用觀察力創作水彩畫，用好不容易學會的鍵盤，一字一句敲打出內心世界，以細膩文字搭配每一幅畫，更參加國內、外繪畫比賽，屢獲佳績，不只在學校，也在頭份市、竹南鎮公所辦畫展，展現生命韌性。她說，「想要當一名畫家」，不太會表達的她得知獲獎，雙手比讚，表示很開心。
珍惜當下 新住民之子獲獎
出生在中國的謝易泰，七歲時爸爸因重病回台灣醫治，卻仍不敵病魔去逝，至此和媽媽分隔兩地，留在台灣跟著爺爺、奶奶生活。謝易泰說，剛開始很不適應，變得孤僻不喜歡跟別人說話，在學校學習也不適應。
謝易泰表示，因為喜歡閱讀，後來在書中體悟到「珍惜當下、把握當下」，才逐漸打開內心世界，覺得要珍惜每一天，盡力去做自己想做的事。他尤其很愛在各領域學習新鮮事物，曾獲客語戲劇全國第一名。
謝易泰對邏輯、推理很有興趣，立定要成為一名科學家，解開生活中的謎。他目前希望升上國中後能就近上課，這樣才可以陪高齡九十六歲的祖父。
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標題：〈北部〉自閉女畫說內心世界 獲總統教育獎
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