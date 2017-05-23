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〈中部〉智慧型床邊教學教室 助病童行動學習

2017-05-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為協助因病在醫院治療的兒癌學生多元學習，中國醫藥大學兒童醫院將與教育局合作設置「醫院床邊教學巡迴輔導班」升級，廿二日啟用智慧型床邊教學教室，讓學生享受行動數位學習。

中國兒醫指出，兒童癌症治療通常需住院一段時間接受療程，以往必須暫時中斷上課，醫院自二○一三年開始跟台中市教育局等合作，設立醫院床邊教學巡迴輔導班，協助病童在治療期間繼續接受教育，以便康復能順利讓學業接軌。

昨天中國兒醫更與業界共同建置智慧型教室，將原有的床邊教學巡迴輔導班教室，全面升級成為數位學習空間，配備有五十台平板及二台五十五吋電視，幫助床邊教師利用平板做為課程輔助的工具，帶入更多外部資源，幫助病童學習學校課程。

中國兒醫指出，院方也可以利用平板播放衛教互動網頁，或導入各項疾病照護，讓家屬及病童更容易理解治療的過程，降低未知所產生的恐懼。

床邊教學老師蕭芸婷表示，若遇到病況不允許離開病房到教室上課的孩子，老師也能拿著平板進病房互動，讓教學更有彈性。

教育局指出，目前在中國兒醫及台中榮總各開一個小學及國中床邊教學班，每班各有兩名老師協助學習，目前約有卅名學生。

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  • 協助在醫院治療的兒癌學生接受更多教育照顧，中國兒醫啟用智慧型床邊教學教室。（記者蘇孟娟攝）

    協助在醫院治療的兒癌學生接受更多教育照顧，中國兒醫啟用智慧型床邊教學教室。（記者蘇孟娟攝）

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