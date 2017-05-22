〈南部〉綠將拚台南市長》女設後援會 男深耕基層
〔記者王涵平、王俊忠、蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕決定投入民進黨台南市市長初選的立委陳亭妃，昨天在下營成立第一個後援會，下營諧音台語「會贏」，到場相挺的台中市長林佳龍說，從下營出發，陳亭妃初選一定會贏，第一名的立委一定會做第一名的市長。至於其他有意角逐市長的綠營人選，不論動靜，也都有各自盤算。
陳亭妃 從下營出發
陳亭妃下營後援會昨天上午成立，林佳龍、民進黨新北市主委余天、立委高志鵬、立委蔡適應等各地黨公職與各界人士踴躍出席。成立大會活動開始前，林佳龍先陪同陳亭妃到下營上帝廟上香，林佳龍說，二○○八年民進黨執政最艱難的時候，陳亭妃在台南為民進黨爭取一席立委，當時大家都不看好，但她堅持到底進入立院，為台南、為台灣發聲，為人處事、打拚奮鬥精神受人尊敬。
林佳龍強調，女性最顧家、最有疼心，做台南的大家長，大家一定團結作伙，為鄉土打拚，將賴清德市長在台南打下的好基礎延續下去，發揚光大，尤其是中央是民進黨執政，就像當年陳水扁總統全力支持擔任高雄市長的謝長廷一樣，希望大家也能支持就像大家的女兒、好央甲的陳亭妃，可以中央地方聯手建設大台南。
葉宜津 將設第三個
對於競爭對手成立後援會，立委葉宜津說，六月三日上午將在佳里成立北門區總部，這也是她第三個成立的後援會。
黃偉哲 稍後再成立
立委黃偉哲說，他財力不足，後援會成立事宜可能會稍後。
顏純左 已在籌備中
民進黨台南市黨部主委顏純左則說，目前後援會籌備中，將等到黨內初選正式登記後再陸續成立。
林俊憲 持續訪基層
立委林俊憲說，目前沒有成立後援會計畫，會持續走訪各地基層、聽取鄉親心聲與建言。
王定宇 到偏鄉傾聽
立委王定宇目前以走訪基層為主，主要傾聽第一線聲音，尤其是偏遠地區，擬定出有效改善問題的政策，比造勢活動更有意義，目前暫無成立後援會規劃。
李俊毅 座談近百場
前立委李俊毅說，現階段還不急著成立後援會，投入參選以來，已召開近百場里民座談，未來繼續深入基層，目前暫無成立後援會的規劃。
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決定投入民進黨台南市市長初選的立委陳亭妃，昨天在下營成立第一個後援會，下營諧音台語「會贏」，到場相挺的台中市長林佳龍說，從下營出發，陳亭妃初選一定會贏，第一名的立委一定會做第一名的市長。至於其他有意角…
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標題：〈南部〉綠將拚台南市長》女設後援會 男深耕基層
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