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〈台北都會〉志工出錢包愛心粽 2萬顆送弱勢

2017-05-22

〔記者李雅雯、張安蕎／新北報導〕端午節前夕，民間團體台灣環保協會連續九年號召志工包「三蘆粽葉飄香愛心粽」，預計包兩萬顆粽子，分送到弱勢家庭、社福團體手上，每顆米粒、每份餡料都饒富滿滿的善意。

志工們約一個月前開始籌備相關事宜，每個人自掏腰包小額捐款，累積四十萬元經費，用以購買粽葉、糯米、餡料，在蘆洲區忠義廟前廣場搭棚包粽。

志工們於昨天凌晨兩點開始接力備料，備料工作告一段落後，坐著小凳子，一個一個綁粽。首批粽子昨天上午已在三重區義天宮前發送完畢。今天將繼續在三重區發送給弱勢民眾，同時捐出一千顆給人安基金會。

台灣環保協會榮譽理事長、市議員李翁月娥說，為了讓兩萬顆粽子在有限時間內順利產出，很多人一大清早前來協助，這項活動連續辦了九年，看到這麼多人願意付出的場面很感動，大家都認為「施比受有福」。

現場包粽子的阿姨笑說，每年都包粽子，一年比一年包得快，「送人吃的，不累不累」。副市長侯友宜、社會局長張錦麗昨天也到場給志工們鼓勵。

此外，立法委員吳琪銘昨天於土城清溪里活動中心舉辦免費手作香包活動，吸引百位親子同樂，眾人發揮創意，縫製出南瓜、飛碟等造型的香包，現場也備有艾草及解說端午節小常識，讓親子寓教於樂。

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  • 台灣環保協會志工群總動員，從贊助、備料到包粽，全都自己來，預計將包上兩萬顆粽子，分送弱勢家庭也送善意。（記者李雅雯攝）

    台灣環保協會志工群總動員，從贊助、備料到包粽，全都自己來，預計將包上兩萬顆粽子，分送弱勢家庭也送善意。（記者李雅雯攝）

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