〈台北都會〉「台灣阿甘」 520總統官邸前撿垃圾
2017-05-21
〔記者何世昌／台北報導〕有「台灣阿甘」之稱的林明德，曾七度展開徒步環台撿垃圾，行腳里程超過三萬公里；除了徒步環台撿垃圾，林也認養總統官邸前分隔島十餘載，前總統李登輝、陳水扁曾與林明德彎腰撿垃圾，昨日五二○總統蔡英文就職一週年，林明德右手持八十公分長夾、左手拿垃圾袋，仔細沿著分隔島夾出菸蒂、檳榔渣、寶特瓶、鋁箔包、衛生紙等，短短四十分鐘，就裝滿五公升垃圾袋。林感嘆，「連官邸前面都有這麼多垃圾，你看其他地方有多少？」希望透過身體力行帶動環保觀念。
根據「台北市公園及行道樹認養作業要點」訂立之公園綠地及行道樹認養規定，凡企業、團體、機關學校、個人均可認養公園、行道樹等綠地。認養單位可選擇就現況認養，維護環境清潔、協助雜草拔除等；或「改造認養」，將認養標的添增園景設施，加強綠美化。
今年七十一歲的林明德是環保人士，過去廿年來徒步環台撿垃圾七次，希望用雙腳推廣環保觀念；平時則向北市府公園處認養總統官邸前分隔島（愛國西路至和平西路段），已認養十餘載，前總統李登輝、陳水扁也曾與林共同撿拾垃圾。
昨日五二○是總統就職週年，林明德循往例，邀請總統蔡英文撿拾垃圾，並準備「竹製長夾」要贈與蔡總統；但蔡總統另有要務婉拒。
由於認養的分隔島鄰近總統官邸，昨早林明德撿垃圾時，北市交通大隊考量維安一度上前盤查、憲兵也行注目禮；林明德出示認養契約後，才化解憲警疑慮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區
新北市瑞芳蝙蝠洞是東南亞最大的摺翅蝠繁殖地，通常端午節過後就是蝙蝠的活動季節，但蝙蝠數量近十年從五十萬隻減少到廿萬隻，還在遞減中，市議員林裔…
網友回應
熱門新聞
- 吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- 二軍首轟隔天…申皓瑋一軍敲首安！
- 兒教召 荒唐父開毒趴歡送
- 阿基米德發明展 台灣摘43金排名第2
- 桃猿「寶島時代趴」比莉、舞棍阿伯尬舞
- 摔殘女嬰 惡保母傳復業
- 美中加速談判 美牛7月重返中國
- 南門護理之家火警案 現場易燃液體痕跡送驗
- 動保黑衣男為流浪動物 淪為「人肉沙包」遭痛毆
- 立委淚眼看WHA：有一天我們會以台灣為名坐在這裡
- 暖化影響永凍土 北極「末日種子庫」進水
- 《Kingsmill錦標賽》龔怡萍抓老鷹 升上第3
- 吳敦義當選國民黨主席 民進黨盼共推改革
- 田中大好大壞 紐媒懷疑瞞傷
- 中醫認紫舌瘀血 宜消散活血 促進循環
- 防狼師 外籍教師也須申請良民證
- 〈生活停看聽〉愛上寫字 樂趣無窮
- 米嚕咕的占星頻道：2017.5/21～5/27
- 新南向首航印尼 充滿爆發力
- 營救李明哲 白宮官員承諾全力協助
- 數學生活化 三格漫畫變考題
- 陳育軒「觸」怒周董 本週等到先發
- 信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」
- 法國飯店前秒搶劫 台灣領隊痛失2萬歐元
- 11友邦挺台 要WHA開門
- 2高中女師育嬰留停6、7年 校長也不認識
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 反年改團體讚扁 要蔡英文下台
- 《媽媽咪呀！》拍續集 梅姨率2王再飆金嗓
- 【單身女子公寓】娘男的迷宮
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- 吳敦義當選黨主席 國民黨團：不再孤軍奮戰
- 【朵朵小語】應該不應該
- 當選國民黨主席 吳敦義：2020盡早準備
- 上士性侵女下士 月經來還得意「闖紅燈」
- 手機響、撕試題本…會考首日308件違規
- 會考國文、作文首見圖表題 好鮮
- 《中京電視普利司通女子公開賽》 今爭冠 盧曉晴拚逆轉勝
- 〈失格戀人〉被情緒勒索的 暴力愛情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉「台灣阿甘」 520總統官邸前撿垃圾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分