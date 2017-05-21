〈台北都會〉「台灣阿甘」 520總統官邸前撿垃圾

2017-05-21

〔記者何世昌／台北報導〕有「台灣阿甘」之稱的林明德，曾七度展開徒步環台撿垃圾，行腳里程超過三萬公里；除了徒步環台撿垃圾，林也認養總統官邸前分隔島十餘載，前總統李登輝、陳水扁曾與林明德彎腰撿垃圾，昨日五二○總統蔡英文就職一週年，林明德右手持八十公分長夾、左手拿垃圾袋，仔細沿著分隔島夾出菸蒂、檳榔渣、寶特瓶、鋁箔包、衛生紙等，短短四十分鐘，就裝滿五公升垃圾袋。林感嘆，「連官邸前面都有這麼多垃圾，你看其他地方有多少？」希望透過身體力行帶動環保觀念。

根據「台北市公園及行道樹認養作業要點」訂立之公園綠地及行道樹認養規定，凡企業、團體、機關學校、個人均可認養公園、行道樹等綠地。認養單位可選擇就現況認養，維護環境清潔、協助雜草拔除等；或「改造認養」，將認養標的添增園景設施，加強綠美化。

今年七十一歲的林明德是環保人士，過去廿年來徒步環台撿垃圾七次，希望用雙腳推廣環保觀念；平時則向北市府公園處認養總統官邸前分隔島（愛國西路至和平西路段），已認養十餘載，前總統李登輝、陳水扁也曾與林共同撿拾垃圾。

昨日五二○是總統就職週年，林明德循往例，邀請總統蔡英文撿拾垃圾，並準備「竹製長夾」要贈與蔡總統；但蔡總統另有要務婉拒。

由於認養的分隔島鄰近總統官邸，昨早林明德撿垃圾時，北市交通大隊考量維安一度上前盤查、憲兵也行注目禮；林明德出示認養契約後，才化解憲警疑慮。