〈南部〉《觀察筆記》台灣怎不急？

2017-05-20

前瞻會不會變成回顧？

會有這樣的憂心是因為現在已然陷入僵局，政黨對抗、國會對立的恩怨糾葛絆住前瞻計畫，時間流逝，機會不再，競爭力和經濟力的培育，轉眼就成明日黃花。

給台灣再起也給高雄上升的機會！很多人呼籲。

看到中國在「一帶一路」高鋒論壇上楬櫫的雄心霸業，台灣有識之士不心焦，有志之士不著急？中國要排擠圍堵台灣的戰略雛形乍現，抵禦之計，強本之外無他。

從公共工程的大投資中捲動金錢流動的商機，製造消費機會、創造利潤、營造藏富於民的強本基礎，只有人民富壯，國家方能跟著強盛。

台灣政府手腳不夠快的話，機會就到中國手上。經濟的高下，形成政治的高下，這就是相互競爭的天下大勢。

八年前國民黨執政，似乎遺忘高雄，卻依然做出最受國人歡迎的旅遊第一名城市。辜負誰了呢？要做輕軌，繼續捷運黃線，擴張盈餘，拉近城鄉差距。

不容前瞻變成回顧，不許躍升龍門鬥成泥淖！（資深記者黃明裕）