〈台北都會〉《北市》天下第一攤 三處滷肉飯獲獎

2017-05-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公有市場「二○一七天下第一攤」金賞得主昨出爐，今年新增經典滷肉飯鑑賞，由四月在圓山花博公園舉辦傳統市場節時，就大受歡迎的西湖市場兩丿嘉義雞肉飯的豬頸肉滷肉飯、東門市場東門城滷肉飯、安東市場日式紅麴滷肉飯獲評金賞。

獎項分為創新行銷類、生鮮百貨類、熟食與飲食類與今年新主題經典滷肉飯鑑賞四大類，從一○七家攤商中，頒發十三座金賞頭銜，分別坐落西湖、東門、南門、大直、華山與士東等市場，六月將推出台北市場好味行系列活動，免費帶民眾走訪傳統市場吃喝玩樂。

生鮮百貨類，由產地直送、冰櫃保存的南門市場澎湖號盧記水產獲獎，其衛生與美觀設計，讓評審盛讚攤商典範、同類獲獎者還有大直市場小農市集與士東市場四行倉庫糧食商行。

創新行銷類，由南門市場快車肉乾、華山市場飛鼠文化工作室與大直市場雞寶黃金雞獲獎。熟食與飲食類，則是華山市場松鼠BONBON、大直市場五記沙魚烟、鼎A9台灣肉品與北投市場鼎利滷味獲獎。

市場處也預告，六月十日、十七日及二十四日各有一場次的市場小旅行，主題各不相同，會分別走訪各熱門市場品嘗金賞料理、可食用捧花或參訪市定古蹟市場。

七月十三日、二十七日則邀請國宴主廚邱寶郎走訪市場，手作國宴料理宴請報名民眾；詳細活動訊息，可上台北傳統市場節臉書粉絲團、台北饗樂趣臉書粉絲團查詢。