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〈台北都會〉保育綠蠵龜游進金門 10餘年來首見

2017-05-19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣新湖漁港昨天游來瀕絕保育類綠蠵龜，頸部及腿部疑遭寄生蟲感染；縣府表示，此為金門十餘年來僅見的活體海龜通報案例，令金門保育人員相當興奮。

二○一四年在金門北山海岸發現無法辨識的腐爛海龜屍體，二○一六年七月十八日在料羅灣發現廈門大學野放的死亡綠蠵龜，昨天「難得」出現活體海龜，且很可能是金門第一隻被認證的活體綠蠵龜。

這隻疑與母龜脫離而迷航的綠蠵龜，一早出現在金湖漁港，緊靠漁船追咬垃圾且無法下潛；縣府帶往縣水產試驗所收容、觀察。獸醫江宜倫檢視，綠蠵龜脖子背側、後肢的黃色結痂樣傷口疑遭寄生蟲感染，精神及食慾良好。縣府指出，將待情況穩定，再進一步抽血及糞便檢查，盼順利野放。

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  • 金門發現瀕絕保育類綠蠵龜，頸部及腿部疑遭寄生蟲感染。（記者吳正庭攝）

    金門發現瀕絕保育類綠蠵龜，頸部及腿部疑遭寄生蟲感染。（記者吳正庭攝）

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