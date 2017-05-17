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〈北部〉回運4千公噸底渣 新豐掩埋場挨轟

2017-05-17

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣新豐區域衛生垃圾掩埋場，目前除重新堆置約六千公噸垃圾，還回運約四千公噸的垃圾焚化底渣，竹北、新豐兩地民意代表昨天下午齊聚現場抗議，縣議員鄭清漢等人揚言要在議會抵制，不讓一億兩千萬元的活化再利用工程經費審議過關；環保局強調，回運底渣經處理後檢測符合標準，請民眾放心。

縣府爭取七月辦理新豐區域掩埋場的活化再利用工程，昨天下午現場簡報說明，與會的鄭清漢、竹北市代表會主席林啟賢、新豐鄉代表會主席許秋澤偕同兩地代表、村里長和附近居民，站在垃圾山前大聲「抗議」、「焚止灰（底）渣進掩埋場」。

鄭清漢等人不滿，除了垃圾堆積如山，「活化都還沒開始，環保局卻已偷偷摸摸地回運大量底渣！」揚言要在議會抵制活化工程；還說掩埋場一、二、三期都已飽和，不應再運來垃圾、底渣。

環保局一般廢棄物防治科長林素檉表示，自去年底自竹南焚化廠回運的底渣，經處理，檢測戴奧辛和其他重金屬等有毒物質，都低於標準值，可提供路基級配料等再利用，迄今回運約四千公噸，鋪設在第二、三期間的泥濘地當路基。

林素檉表示，底渣則儘量朝資源再利用方向努力，不進掩埋場。此外也將重新檢視、鋪設不透水布，妥善處理污水。此工程獲環保署補助八千四百萬元，縣府自籌三千六百萬元，工期約兩年。

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