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〈南部〉報地方稅 台南高雄「可跨區辦」

2017-05-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕地方稅申報送件好輕鬆！財政稅務局五月起與高雄市稅捐稽徵處合作「稅務咱尚通」計畫，打破不同城市行政區的藩籬，台南市或高雄市民都可享受地方稅便利的服務，也開創本島直轄市互通最多稅務服務之先。

財政稅務局說明，比方移居到高雄或到高雄工作的台南市民，就可跨域由高雄市各稅捐稽徵分處代核發房屋稅、地價稅及使用牌照稅繳納證明，並代收代轉房屋稅使用情形變更、地價稅自用住宅申請書及土地增值稅、契稅申報案件等；相同的，高雄市民也可在南市辦理，不用再大老遠跑回高雄了。

財稅局說，除了牽涉房屋使用情況及契稅減免等權益變動，仍須到原設籍地申辦，台南與高雄兩都互動稅務服務項目多達廿五項，其他縣市雖也有跨區服務，但是項目較少。

財稅局說，之前已開辦金門、澎湖離島跨區服務，考量台南、高雄地緣關係近，區域互動頻繁，不乏移居工作或通勤上班，有許多「台南媳婦」、「高雄女婿」，因此主動與高雄洽談合作，一拍即合。

財稅局不諱言，其實各縣市均與財政部財政資訊中心連線，跨區查詢資料都不是問題，主要是受理審查各自為政，台南、高雄兩都合作，打破本位主義，擴展服務據點，提供收件窗口，雖會增加業務量，但有助民眾免於奔波，節省時間金錢！

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