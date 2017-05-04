〈北部〉雜草比韭菜高 「懶惰」青農拿產銷履歷
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉卅一歲青年農民黎彥宏，八年前承接上一輩投入栽植韭菜，即便跟父親的栽種意見不合，堅持謹守嚴格的用藥規範，他的田「雜草叢生」，被老農友掛上「懶惰農夫」的稱號，去年底通過產銷履歷檢驗，成為全國唯一取得產銷履歷的韭菜產品。
「你這草不除不行啦！」黎彥宏八年前從大學畢業後，原本從事旅遊業，但當時觀光淡旺季相當懸殊，且有感於父母從農辛苦，決定轉職投入農業生產，同時以友善土地的農耕法為目標，種植三公頃的韭菜田，精進田間栽培管理技術，除取得吉園圃安全蔬果標章，更在去年底通過產銷履歷驗證，強化分級，直接供應大型通路商與加工廠，打破白頭韭菜僅能進拍賣市場的模式。
在他的田地可以輕易看見雜草蹤跡，甚至雜草長得比韭菜還高，也讓他成為老農民口中的「懶惰農民」。黎彥宏解釋說，田間雜草多，是為了符合產銷履歷規範，因用藥比一般吉園圃嚴謹，且會延後採收，一般是在用藥後十五天採收，但他會拉長到廿天，強調菜醜一點沒關係，不管價格好或不好，都要給消費者吃到安全的東西。
花蓮縣吉安鄉是全台「白頭韭菜」的最大供應產地，種植面積約六十公頃，副農委會農糧署東區分署長陳啟榮指出，產銷履歷制度提升農民收益，去年產值更高達近七千萬元，到台北果菜市場拍賣平均單價高達每公斤五十四元，而白頭韭菜栽培管理需較高技術，不會因為市場價格好就使農民一窩蜂搶種，未來除補助吉安鄉農會韭菜冷藏與運輸設備，並積極輔導安全升級，讓消費者吃得更安心。
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