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PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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〈北部〉醫師改當檢察官 未滿2年請辭

2017-05-04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕司改國是會議爭議不斷，不僅有司改委員退出，長期因工作量過大的基層檢察官也多人萌生辭意，破天荒以醫師改行司法官的桃園地檢署檢察官李俊璞，桃檢昨晚證實他於上月間遞出辭呈，而他曾對同僚感嘆說，「當檢察官的體力，得要比醫師好」。

因「法務部司法官學院司法官訓練規則」規定，司法官結業經分發任用，若服務未滿三年離職，需返還受訓兩年期間領到的津貼和補助，李俊璞請辭後恐須賠償約一百五十萬元。

四十五歲的李俊璞為司法官學院第五十四期結業，目前單身，畢業於輔大醫學系，曾於榮總、署立醫院及輔大醫院擔任八年醫師，後來為了理想報考司法官，結業後於一○四年九月分發到桃園地檢署擔任檢察官，從事檢察官工作未滿兩年，桃檢許多檢察官獲悉他請辭都表惋惜與錯愕，直說李俊璞辦案認真，常得加班工作，他也曾感嘆說：「當檢察官的體力，得要比醫師好！」

桃檢襄閱主任檢察官王以文表示，李俊璞半年前就有意請辭，當時尚無司改議題，經上級慰留而持續擔任檢察官，這次請辭是打算回醫界服務。李俊璞不願接受採訪，但王以文轉述說，李的請辭與司改國是會議的喧嚷無關。

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