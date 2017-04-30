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〈南部〉推動重建條例延長 管碧玲欣慰南橫通車

2017-04-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南橫寶來勤和至復興中期路段，昨天完工通車，幕後推手立委管碧玲強調，對於推動莫拉克災後重建特別條例延長兩年的成果，感到欣慰。

二○○九年莫拉克颱風重創台廿線南橫公路，寶來以上地區交通中斷，管碧玲透過「莫拉克颱風災後重建特別條例」的延長，爭取到十二億經費，修復受創最嚴重的勤和至復興段；這段與荖濃溪搏鬥的五公里關鍵路段，昨天終於完工通車。

當時主導重建特別條例延長的管碧玲，昨也出席通車典禮，欣慰「壯麗南橫再現」，期許後續梅山明隧道及其他路段能早日順利完成。

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《觀察筆記》山，走近了

南橫西邊有一段路通車了。南部橫貫公路西起台南玉井，東到台東海端，光看橫貫這兩字就大器磅礴。事實上，南橫是不可用感覺的，是要親臨，才知何謂一覽眾山小，甚麼是雲深不知處、青山綿延的風貌。…

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