〈北部〉頭份路邊汽車停車格 五月一日起收費
2017-04-30
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所推動路邊停車收費措施一年多，拍板定案，將於五月一日上路，針對市區中央路等八條路段的路邊汽車停車格收費，收費時間為週一至週日，每天上午八點到晚間八點，採每半小時計費十元，未滿半小時以半小時計，不少民眾都期待新措施改善市區交通。市公所表示，因超商繳費系統尚在測試，預計十六日以後接受代繳。
頭份市為苗縣人口最多地區，工商繁榮，不過長久以來，市區停車不便的問題，不僅讓民眾傷腦筋，也連帶影響交通順暢。
以頭份市和平路為例，周邊有多家金融機構，但附近停車位一位難求，民眾往往只得違規併排臨停；鍾姓市民表示，並不是民眾要故意違規，但路邊長期被車輛占據，要找一個停車位，真的很困難。
公所於去年起，檢討市內道路交通條件，規劃中央路、中華路、中興路、自強路、和平路、東民路、信東路、建國路等八條道路，實施路邊停車格收費。
公所表示，路邊停車收費將於五月一日上路，也將請警方協助，加強取締違規停車、路霸等違規情形，改善市區交通狀況。不過，因超商繳費系統尚在測試，預計十六日以後代收，民眾可於系統上路後持單到超商繳納，或到公所一樓就業服務台旁櫃臺繳納。
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