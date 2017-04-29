〈南部〉虎頭埤五月音樂季 加入藝陣

2017-04-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南五月音樂季」結合草地野餐會，五月六、七日將在新化虎頭埤風景區舉辦，市府觀旅局昨以即興音樂會為活動暖身宣傳，市長賴清德客串當鼓手，希望大家一起支持多元音樂文化，來體驗台南本土與異國文化的年度音樂盛事。

今年音樂季將有來自加拿大、美國等廿八組音樂表演及台南在地獨立樂團接力演出之外，更首次結合台南傳統藝陣文化，邀請新化在地「大目降囡仔宋江陣」進行開場表演，活動第二天安排高雄建山部落建山國小原住民小朋友帶來世界級的「森巴鼓隊及布農八部合音」演出，台南在地的「非洲太暘鼓舞劇團」也將演出西非部落鼓舞音樂一起同樂。

台南五月音樂季今年是第十七年舉辦，創辦人Axel表示，感謝市府團隊協助與支持，希望觀眾來五月音樂季不只是看表演，而是感受台南文化及在地生活，讓更多年輕人及所有人喜歡台南、來台南觀光，今天下午三點在新化武德殿有暖身表演。

觀旅局說，五月音樂季還有豐富的特色市集，有小吃和各式異國風味美食，配合活動，虎頭埤風景區也提供優惠，憑活動DM（紙本或圖檔）享入園門票四十元。