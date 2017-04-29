〈南部〉糕點、香腸、面膜… 紅藜產品多元

2017-04-29

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣紅藜產業持續發展，紅藜除加入米飯蒸煮，也研發出各種糕點、麵條、酵素、面膜等多元產品，成為台東特色農作。

水保局台東分局指出，紅藜是原住民傳統雜糧作物，籽實基本營養成分豐富，含有優質蛋白質，膳食纖維含量是燕麥的六倍、地瓜的六倍，此外，紅藜具有豐富且人體無法自行合成的必需胺基酸，亦有可強化免疫力的稀有元素如硒、鍺，也含有高量優質的酚類，堪稱是穀類中的「紅寶石」。

台東縣農會供銷部主任沈淑娟說，台東縣約有十幾家農友、烘焙業者投入紅藜產品研發，除了麵條、香腸等加工產品，也新增紅藜穀物棒、蛋糕、薄餅及酵素、精力湯、甜酒釀、玄米茶、紅藜穀包等，甚至開發出面膜等特色產品，預計年底可上市。