〈北部〉全中運13金11銀9銅 竹市金牌數倍增
2017-04-29
〔記者王駿杰／竹市報導〕全國中等學校運動會廿七日閉幕， 新竹市代表隊共囊括十三金十一銀九銅，金牌數為上屆兩倍。市長林智堅說，這是教練與選手們努力的成果，期盼持續精進，市府會改善體育設施，提供適合運動的環境。
市府教育處說，新竹市全中運代表隊，去年共獲得六金十銀七銅。今年成績大躍進，共十三金十一銀九銅，金牌數增加七面。
其中拳擊表現亮眼，共奪下四金五銀三銅佳績；游泳獲三金二銀一銅；田徑項目拿到三金一銀三銅；射箭奪得一金二銀、軟網一金一銀、跆拳道獲得一金、柔道和桌球則各獲一銅。
成德高中徐仕緯在參加田徑擲標槍項目時，因天候不佳，陰雨綿綿，影響表現，前幾次拋射都不順利，但他咬緊牙關深呼吸，助跑、拋射，最後標槍在雨中飛越天際，以六十四．二一公尺成績奪得金牌。
建功高中王皓在游泳項目摘下雙金；富禮國中吳哲朋與蘇思蘋在射箭混雙對抗賽奪金；新竹高商鄔惟喬在田徑一萬公尺競走奪下金牌；高女軟網代表隊也力抗去年冠軍，奪得新竹市首面軟網金牌，都表現相當亮眼。
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