| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》陳偉殷首局3上3下 馬林魚暫領先 10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉台灣觀光大未來 盼培育觀光人才

2017-04-27

〔記者許展溢／苗栗報導〕浪漫台三線預計帶來兩百八十二億元商機，苗栗縣政府與苗栗造橋鄉育達科技大學昨天舉辦「台灣觀光大未來」趨勢論壇，觀光局副局長劉喜臨、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人與會，皆盼觀光業者與在地文創業者結合，讓年輕人有更多機會，加以培育、返鄉發展。

「台灣最美麗的是街道、巷弄，及最真實的生活態度。」劉喜臨認為，以台三線為基礎，早期有漢人、原住民族群，到現在有客家族群，並延伸到各項客家文化，全部串連後再適度包裝，對遊客是相當有趣的體驗。

鄧桂菊說，浪漫台三線最精華的地點都在苗栗，許多青年也回到自己家鄉創業，盼透過論壇讓業者及青年找到各自方向；育達科大校長陳建勝說，台灣觀光人口數逐年增加，學校扮演培養觀光人才角色責無旁貸。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費

四月底以前徵收的牌照稅，過去委由監理站代收，市府地方稅務局局長林延文昨天表示，從明年起，牌照稅改由市府自徵，估計一年可省下五千多萬元的代辦手…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：〈北部〉台灣觀光大未來 盼培育觀光人才


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.