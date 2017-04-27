〈北部〉台灣觀光大未來 盼培育觀光人才

2017-04-27

〔記者許展溢／苗栗報導〕浪漫台三線預計帶來兩百八十二億元商機，苗栗縣政府與苗栗造橋鄉育達科技大學昨天舉辦「台灣觀光大未來」趨勢論壇，觀光局副局長劉喜臨、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人與會，皆盼觀光業者與在地文創業者結合，讓年輕人有更多機會，加以培育、返鄉發展。

「台灣最美麗的是街道、巷弄，及最真實的生活態度。」劉喜臨認為，以台三線為基礎，早期有漢人、原住民族群，到現在有客家族群，並延伸到各項客家文化，全部串連後再適度包裝，對遊客是相當有趣的體驗。

鄧桂菊說，浪漫台三線最精華的地點都在苗栗，許多青年也回到自己家鄉創業，盼透過論壇讓業者及青年找到各自方向；育達科大校長陳建勝說，台灣觀光人口數逐年增加，學校扮演培養觀光人才角色責無旁貸。