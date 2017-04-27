〈北部〉農地違規蓋廠房 議員促課重稅
2017-04-27
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府地方稅務局昨天到市議會工作報告，多位市議員質詢說，市府對於農地違規使用無力取締，已怠忽職守在先，又沒有對違建課徵重稅，造成稅負不公，形同鼓勵民眾違法；稅務局表示，去年追繳三億元稅金，今年至今也追繳九千多萬元，會加強稽查並研議提高違建的稅率。
議員梁為超、謝彰文指出，桃園市取締違建不力，在新北市強力取締違章工廠後，不法業者紛紛遷來桃園，讓違建情況更嚴重；農地違規蓋廠房屢見不鮮，稅務局雖然針對這些違建廠房課稅，但稅率僅比工業用地多○．九％而已，工業用地成本每坪約二十萬元、是農地的十倍，在欠缺懲罰性稅制下，對合法工廠不公平。
市議員魯明哲表示，桃園姑息農地違建，已成違建廠房天堂，不少違建採集團性經營，利用農地蓋工廠再轉租牟取暴利，導致農地違建快速增加，甚至一個星期就能蓋好廠房，成本低廉，即使被檢舉後強制拆除也能迅速蓋回，市府應加強取締並提高稅率。
市議員舒翠玲批評說，桃園農地違建的裁處，這三年激增近千件，農地違建牽扯區公所、農業局、都發局、地政局等單位，但各局處往往互踢皮球，這些不肖業者在農地蓋違建避稅，土地買賣過戶等異動時再將違建拆除，過戶後又蓋回違建，整個過程都在逃漏稅，市府應針對違建成立聯合稽查小組，稅務局也要徹底清查農地異動是否有逃稅問題。
地方稅務局局長林延文表示，未來將針對違建進行地毯式清查並研擬提高稅率，建立公平的稅制。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費
四月底以前徵收的牌照稅，過去委由監理站代收，市府地方稅務局局長林延文昨天表示，從明年起，牌照稅改由市府自徵，估計一年可省下五千多萬元的代辦手…
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 廚神媽咪 夢幻名鍋在這裡～
- 美華裔女遭中控間諜 將驅逐出境
- 和尚也要加班費 日2僧討回180萬
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 潑甲苯燒情敵 男患精神病改判11年
- 北韓雖緊迫 美司令仍強調中國軍事威脅
- 《謠言終結站》血型只能輸血 不能預測疾病
- 登喜馬拉雅山失蹤50天 男獲救女友罹難
- 10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
- 父母過世阿公養大 休學打工貼家用
- 賣預付卡沒登錄雙證件 中華電挨罰90萬
- （影音）火星人親唱神改曲 全復聯挺蜘蛛人之歌
- 徵信社員工出任務 停車怠速廢氣釀2死
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 風流男星誤闖女校 大肌肌誘學生床戰
- 終審法官任命 蔡：涉總統職權應謹慎
- 丹麥男神首度來台開唱 粉絲都有這福利
- KYOHEI腳底按摩有陰影
- 《沉默的羔羊》金獎導演驟逝 曾寫下奧斯卡大滿貫紀錄
- 莫名下背痛 快就醫別亂吃藥
- 前一晚跑急診 蔗總仍不敢請假
- 孔劉今天首訪台灣 鬼怪VOD收入創韓劇紀錄
- 證券行情表、證券表格
- 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
- 戴奧辛蛋來自鴻彰 污染源仍不明
- 反制北韓 美韓射擊演習 阿帕契秀火力
- 殷胡下週同場較勁 機會大增
- 夾心女《夢裡》飆戲躁鬱弟 莫允雯逼哭劇組
- 學童每日2份鮮乳 補鈣有益身形
- 前瞻基建論述不足 蔡英文動怒
- 證管單位︰許金龍不辭 樂陞等著下櫃
- Panasonic新品 OLED電視身歷其境
- 澳版《西遊記》引爭議 唐三藏、沙悟淨都是女的
- 劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清
- 自由談》我們在地獄中團結
- 重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
- 馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠
- 黃惠偵揭黃媽超會把妹 從抗拒到認同 耗時20年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉農地違規蓋廠房 議員促課重稅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分