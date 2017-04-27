〈北部〉農地違規蓋廠房 議員促課重稅

2017-04-27

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府地方稅務局昨天到市議會工作報告，多位市議員質詢說，市府對於農地違規使用無力取締，已怠忽職守在先，又沒有對違建課徵重稅，造成稅負不公，形同鼓勵民眾違法；稅務局表示，去年追繳三億元稅金，今年至今也追繳九千多萬元，會加強稽查並研議提高違建的稅率。

議員梁為超、謝彰文指出，桃園市取締違建不力，在新北市強力取締違章工廠後，不法業者紛紛遷來桃園，讓違建情況更嚴重；農地違規蓋廠房屢見不鮮，稅務局雖然針對這些違建廠房課稅，但稅率僅比工業用地多○．九％而已，工業用地成本每坪約二十萬元、是農地的十倍，在欠缺懲罰性稅制下，對合法工廠不公平。

市議員魯明哲表示，桃園姑息農地違建，已成違建廠房天堂，不少違建採集團性經營，利用農地蓋工廠再轉租牟取暴利，導致農地違建快速增加，甚至一個星期就能蓋好廠房，成本低廉，即使被檢舉後強制拆除也能迅速蓋回，市府應加強取締並提高稅率。

市議員舒翠玲批評說，桃園農地違建的裁處，這三年激增近千件，農地違建牽扯區公所、農業局、都發局、地政局等單位，但各局處往往互踢皮球，這些不肖業者在農地蓋違建避稅，土地買賣過戶等異動時再將違建拆除，過戶後又蓋回違建，整個過程都在逃漏稅，市府應針對違建成立聯合稽查小組，稅務局也要徹底清查農地異動是否有逃稅問題。

地方稅務局局長林延文表示，未來將針對違建進行地毯式清查並研擬提高稅率，建立公平的稅制。