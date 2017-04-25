〈北部〉70噸大理石包圍 94歲老茄苳漸枯
2017-04-25
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉館中村五福公園內一棵樹齡九十四年的老茄苳樹，上個月地方人士發現突然異常開花，最近枝幹出現枯萎，愛樹人士彭鈺明等人昨天會同公館鄉公所人員前往查看，發現土壤過於密實，周邊又被共七十噸重的大理石團團圍住而欠缺養分，將儘速移開大理石施藥救援。
20多年前 曾面臨挖除危機
彭鈺明說，五福公園原屬公館國小校區，民國十二年原先種植四棵茄苳樹，後來再移植一棵，八十年時，公館鄉公所原欲出售土地，欲將這五棵樹挖除，地方人士發動請願，因而保住，後來闢為五福公園。一○四年將其中的四棵老茄苳樹周邊加設大理石的圓形椅供民眾休憩。
彭鈺明指出，這棵罹病的茄苳樹胸圍直徑三．五公尺、高十八公尺，是五棵中長得最高且最大，地方居民稱做是「樹爸爸」；前往休憩的民眾，上個月發現這棵老茄苳樹異常開花，是往年的二、三倍，最近卻發現枝幹出現枯萎，有別於另四棵枝葉翠綠，似乎向人們發出罹病警訊。
彭鈺明昨接獲反映，會同館中村長江曜基及公館鄉公所人員前往查看，長期投入老樹救援的的彭鈺明發現老樹土壤過於密實，周邊又被由二十塊、共七十噸重的大理石團團包圍，致根系養分不能輸送，才會出現枝幹枯萎。
公所允挪石椅 將根部噴藥
公館鄉公所已同意先將大理石圓形椅挪開，彭鈺明說，一旦大理石椅移開，將馬上開挖，進行根部周邊噴藥救治；之前另三棵於民國九十九年時，也曾出類似症狀，也是緊急開挖救治，才恢復生機。
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