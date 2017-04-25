| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉70噸大理石包圍 94歲老茄苳漸枯

2017-04-25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉館中村五福公園內一棵樹齡九十四年的老茄苳樹，上個月地方人士發現突然異常開花，最近枝幹出現枯萎，愛樹人士彭鈺明等人昨天會同公館鄉公所人員前往查看，發現土壤過於密實，周邊又被共七十噸重的大理石團團圍住而欠缺養分，將儘速移開大理石施藥救援。

20多年前 曾面臨挖除危機

彭鈺明說，五福公園原屬公館國小校區，民國十二年原先種植四棵茄苳樹，後來再移植一棵，八十年時，公館鄉公所原欲出售土地，欲將這五棵樹挖除，地方人士發動請願，因而保住，後來闢為五福公園。一○四年將其中的四棵老茄苳樹周邊加設大理石的圓形椅供民眾休憩。

彭鈺明指出，這棵罹病的茄苳樹胸圍直徑三．五公尺、高十八公尺，是五棵中長得最高且最大，地方居民稱做是「樹爸爸」；前往休憩的民眾，上個月發現這棵老茄苳樹異常開花，是往年的二、三倍，最近卻發現枝幹出現枯萎，有別於另四棵枝葉翠綠，似乎向人們發出罹病警訊。

彭鈺明昨接獲反映，會同館中村長江曜基及公館鄉公所人員前往查看，長期投入老樹救援的的彭鈺明發現老樹土壤過於密實，周邊又被由二十塊、共七十噸重的大理石團團包圍，致根系養分不能輸送，才會出現枝幹枯萎。

公所允挪石椅 將根部噴藥

公館鄉公所已同意先將大理石圓形椅挪開，彭鈺明說，一旦大理石椅移開，將馬上開挖，進行根部周邊噴藥救治；之前另三棵於民國九十九年時，也曾出類似症狀，也是緊急開挖救治，才恢復生機。

廣告
  • 中村五福公園內，一棵樹齡94年的老茄苳樹枝葉出現枯萎，有別於另4棵枝葉茂密。（記者張勳騰攝）

    中村五福公園內，一棵樹齡94年的老茄苳樹枝葉出現枯萎，有別於另4棵枝葉茂密。（記者張勳騰攝）

  • 公館鄉愛樹人士彭鈺明（右）及館中村長江曜基前往會勘老樹，發現老樹被大理石包圍住，根部欠缺養分而罹病。 （記者張勳騰攝）

    公館鄉愛樹人士彭鈺明（右）及館中村長江曜基前往會勘老樹，發現老樹被大理石包圍住，根部欠缺養分而罹病。 （記者張勳騰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市3明星高中 120人次申請入學上台大

實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：〈北部〉70噸大理石包圍 94歲老茄苳漸枯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.