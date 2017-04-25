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〈北部〉雨水道啟用 八德高城社區不怕淹

2017-04-25

〔記者鄭淑婷／八德報導〕「八德區高城社區Ｂ幹線雨水下水道」完工啟用，總長一二三二公尺的雨水下水道系統，豪大雨時可發揮集水並引流至茄苳溪的功效，市長鄭文燦表示，高城社區一帶約一萬兩千位居民，將不再受淹水之苦。

高城里長徐添發表示，高城社區位於低窪處又缺乏排水系統，每逢豪大雨必淹水，甚至曾有淹水超過一層樓的紀錄。水務局長劉振宇表示，雨水下水道總工程經費二千八百萬元，其中內政部營建署補助一千九百六十萬元，下段在台鐵鐵路旁設置明渠六四二公尺，上段於高城路設置單孔箱涵五九○公尺，總長度一二三二公尺，可收納高城路周邊區域地表逕流及側溝排水，最後引流至茄苳溪排放，可保護一萬兩千位居民的住家安全。

鄭文燦及市議員呂林小鳳、蔡永芳、區長陳玉明等人出席啟用典禮。鄭文燦表示，高城社區過去為淹水重災區，市府向營建署、交通部台灣鐵路管理局協調合作，克服台鐵用地的取得、工程經費爭取及瓦斯、自來水、電力等各管線協調遷移等三大困難，完成後可解決高城社區淹水問題，保護高城、高明、茄明里等地的居民。

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  • 八德高城社區Ｂ幹線雨水下水道啟用，下段明渠沿台鐵鐵路旁而行。 （記者鄭淑婷攝）

    八德高城社區Ｂ幹線雨水下水道啟用，下段明渠沿台鐵鐵路旁而行。 （記者鄭淑婷攝）

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