〈北部〉台大申請入學 武陵、復旦出五冠王
〔記者陳昀、李容萍、周敏鴻、鄭淑婷／綜合報導〕台灣大學個人申請第二階段昨天放榜，桃園市學子榮登金榜，武陵高中林如禧、復旦中學林峰儀兩人是「五冠王」，同時錄取台大五個科系；另外，武陵高中數理資優班的陳柏翰、林哲賢錄取台大醫學系。
林如禧三年前才回台念高中
武陵高中指出，共有四十八人錄取六十四個科系，包括醫學系二人、獸醫系一人，還有法律系、電機系、資工系、外語系等。林如禧從小隨著擔任外交官的父親駐外，三年前才回台灣念高中，為了跟上進度花了不少心力，媽媽準備參考書幫他補強，他學測考得七十二級分，這次同時錄取法律系、政治系國際關係組、外文系、國企系、心理系，他尚未決定如何選擇。
陳柏翰的學測七十四級分，他立志當醫生，第一階段就錄取六校醫科，爸爸是骨科醫師，他從小耳濡目染，決心幫助更多人解決病痛，他表示「救人是快樂的事」。
錄取台大醫學系公費生的林哲賢，學測也考七十四級分，他表示，為了不讓家裡負擔太重，所以選擇公費，雖然只能選擇內科、外科、婦科、兒科和急診，他都能接受，不排斥到偏鄉服務。
林峰儀夢想在商業界展長才
平鎮區復旦中學林峰儀也是台灣大學「五冠王」，同時錄取財務金融系、國際企業系、經濟系、會計系、工商管理系企管組等，他也正取政治大學會計系，他說，對數理很有興趣，希望讀經濟或會計學系，未來在商業界一展長才。
桃園高中五人錄取七個科系
桃園高中有五人錄取七個科系，校內榜首吳杰恩放棄繁星、選擇個人申請，他同時錄取台大政治系公共行政組及地理系，他表示對地理有興趣，台大地理系是目標，未來想當地理老師；另外，杜星儀錄取外文系，陳彥妤錄取森林系、動物系，陳詩佳錄取森林系，洪瑞馨錄取工程科學及海洋工程學系。
中大壢中五人上榜六個科系
中大壢中有五人上榜六個科系，分別是劉孟婷錄取化學系、蔡梓瑜是職能治療系、吳柏賢錄取土木工程、陳力邦同時錄取生物環境系統工程和森林環境暨資源、張宇翔是森林環境暨資源。
私立新興高中有兩人錄取
私立新興高中有兩人錄取，黃亭瑜是圖書館資訊學系、施沐辰錄取化學工程學系。
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標題：〈北部〉台大申請入學 武陵、復旦出五冠王
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