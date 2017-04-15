〈北部〉桃園農博22日迎賓 拚200萬參觀人次
〔記者周敏鴻、謝武雄／新屋報導〕「桃園農業博覽會」將於廿二日至五月十四日在新屋區舉行，市長鄭文燦昨天視察剛完工的農博基地「大地工程」時表示，農博有八大主題展區，多元豐富，希望今年的試營運、明年正式營運，可以吸引兩百萬參觀人次、創造廿億元以上的經濟效益。
大地工程完工 一週內佈展
市府於去年十一月十九日動工，動員四千九百餘人次、出動重機具近七百機數，在卅公頃的農博基地施作景觀植栽、道路鋪面、排水灌溉等基礎設施，也打造無障礙設施、導覽系統、廣播照明、ＬＥＤ節能燈具，以及可以供應園區電力的光電廊道等設施。
鄭文燦說，農博規劃八大展區，分別是植物地景、米食文化、微笑牧場、農村再生、教育專區、客家工藝、原民造屋、環保再生，一週內會完成佈展，展現「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」四大特色。
基地內還有草地劇場、大地劇場等兩個劇場，由在地青創團體、伴手禮協會、農會產銷班提供桃園在地產品的三個市集，三個景觀專區「浮島花園」、「快樂農莊」、「孕育彩稻」，還有三個企業形象區。
鄭文燦說，三個企業形象區包括利用埤塘設置水面型太陽能板、每年發電量可達六十萬度的「光電埤塘」，從空氣中取得潔淨泉源的「奉茶亭」，及用輕量化太陽能板打造的「生命樹」，結合水、風、光，創造最具特色的永續循環經濟典範。
另外，東和鋼鐵邀請台藝大教授劉柏村設計廿四座鋼雕作品，最高達五米，正隆紙業公司也贊助衛生紙、擦手紙與紙材製作的桌椅、裝置藝術，都將在農博展出，鄭文燦稱讚說：「這是紙與鋼的綠色相遇！」
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標題：〈北部〉桃園農博22日迎賓 拚200萬參觀人次
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