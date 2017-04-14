〈北部〉環團批市長「背信忘義」 鄭文燦：開發應遵守保育規範 立場未改變

2017-04-14

〔記者邱奕統／桃園報導〕中油計畫在觀音區觀塘工業區一帶設立第三天然氣接收站，由於預定地就位在珍貴藻礁地景上，桃園在地聯盟理事長潘忠政不滿市長鄭文燦坐視不管，指控鄭文燦「背信忘義」，強調指控有憑有據，不怕鄭文燦提告；市府農業局轉述鄭文燦說法表示，市府長期來以一貫嚴謹立場，要求每一個開發案應遵守保育規範立場從未改變；中油說，第三天然氣接收站在環差通過後才會動工。

潘忠政指出，藻礁一旦破壞就難以復原，桃園的藻礁涵蓋二十七公里海岸線，但目前只有四公里多的觀新藻礁被劃為野生動物保護區保護，其他區域的藻礁並沒有受到保護，這次中油第三天然氣接收站的地點就在尚未列入保護的大潭藻礁上。

他說，鄭文燦這次市長選舉前，為了爭取環團選票，與他們站在一起捍衛藻礁，認同桃園二十七公里長的藻礁都須受到保護的理念，當時還邀請現在的總統蔡英文前來關心藻礁，但選上市長後，對於藻礁保育卻遲遲不願兌現，屢屢以中央權責為由推託。

市府農業局表示，對於藻礁保育及復育工作，一向以全面性、科學性、長期性的深入調查與研究，必要時保護區也將採取更嚴格法令管制，以達到永續發展目標，市長昨天也指示，桃園海岸線全劃入保護區的做法缺乏科學調查依據，無法答應。

農業局說，市長指示擴大藻礁的調查範圍，了解觀新藻礁區以外的其他藻礁實際數量，相關調查案已委由中央大學進行，範圍也包括大潭段，預計六月底即可完成。

中油指出，依環保署要求提供環境現況差異分析審查，經審查通過才會動工。預定地在藻礁保護區北邊四公里遠，經委託專家調查，施工範圍內幾乎沒有藻礁。