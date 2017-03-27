〈北部〉印尼外配法力強 登108層劍梯
38歲新住民 3年前成為大法師
〔記者王峻祺／花蓮報導〕宗教不分國界！卅八歲印尼籍新住民陳宜璟，廿五歲來台後，篤信台灣道教，三年前為幫家人祈福，首次到花蓮挑戰登劍梯，順利成為「大法師」，今年更不畏風雨二度登頂成功，晉升為中階「高功大法師」，強調攀登過程不懼高，就像在爬家鄉「椰子樹！」
花蓮吉安鄉北天宮昨早舉辦攀登一百零八層登劍梯法會，共有七名道士挑戰攀登，擔任「先鋒官」的劉景瑞，具有晉階最高等的「五雷大法師」資格，他雖因腳傷難以步行，仍不斷在上攀過程中，祈求蒼天暫停風雨，為接續登梯的六名道士開路。
2度登頂成功 晉升高功大法師
來自印尼的新住民陳宜璟，十三年前嫁到台灣後，開始參與地方道教活動，更時常到新竹湖口玉天宮擔任義工，三年前已考取大法師的她，為了再增強法力替民眾「消業障」，今年揹負重達二公斤的符籙、法器，二度挑戰登劍梯成功，順利晉升「高功大法師」。
她說，印尼道教並無登劍梯儀式，因受神明感召如願成為法師後，近年一直堅定道心，協助廟務工作，今年考取晉階更高的法師資格，除為天下祈願，還要幫助更多民眾消災解厄，登梯時並沒有想太多，只告訴自己要努力往上爬，就像在爬椰子樹一樣。
她不懼高 像在爬家鄉椰子樹
因新住民身分，她受到現場許多信眾關注，在眾人的簇擁祝福下，表情肅穆坐上轎子，接受升等考驗，並赤著雙腳踩過淨水及鹽巴後，步伐平穩的踏上極為鋒利的鐵劍，一路直登高達卅三公尺的塔樓頂，接續擲出「聖杯」，獲得玄天上帝的認證。
另五名挑戰者，包括擔任藥劑師的張清鋒，為女兒消災祈福而晉升大法師、來自桃園的趙麗華及闕御庭母子檔、首次登劍梯的台東原住民青年及因受濟公指示，準備晉升為高功大法師的黃淑習等人。張清鋒說，平時上班雖長時間在藥局服務，但仍利用休假日到廟裡幫忙，盼能透過晉升法師濟世度眾，與人廣結善緣。
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標題：〈北部〉印尼外配法力強 登108層劍梯
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