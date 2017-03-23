〈北部〉電費有著落 太魯閣大橋年中放光
新城鄉公所願意出面認養
〔記者王峻祺／花蓮報導〕公路總局投入三千多萬元設置花蓮太魯閣大橋夜間光雕設施，但去年四月完工後，因無鄰近鄉鎮願意接手管養，導致遲遲無法正式啟用，經多次協調，新城鄉公所昨天表示願意出面認養「電費」，台電也強調可配合研議優惠電價，預計年中就能讓花蓮最北端大橋綻放光彩。
投射山林及原民圖騰燈雕
位在蘇花公路花蓮端出口的太魯閣大橋，橫跨立霧溪，全長約一千二百○八公尺，橋身外觀為淺藍色，自二○○二年通車迄今，夜間光雕設計終於在去年完工，上百盞光燈未來將在主橋上投射出具有山林特色及原住民圖騰的燈雕。
公路總局預估太魯閣大橋光雕電費一個月約在新台幣一萬元以下，白天除是往返花蓮、宜蘭兩地的醒目地標，入夜點燈後，布滿浪漫絢麗燈飾的主橋，也將成為新觀光景點，但礙於秀林鄉及新城鄉公所苦無經費管養，導致光雕啟用計畫幾度「難產」。
經立法委員孔文吉、公路總局第四區養護工程處副處長陳營富、新城鄉長錢自立、台電及縣府工程人員實地會勘後，新城鄉公所昨允諾願意出面認養太魯閣大橋，盼讓光雕儘速啟用，綻放主橋夜間光彩。
孔文吉說，夜間光雕照明設備於去年四月正式完工，歷經多次協調終於有單位接管認養，壯觀美麗的太魯閣大橋是花蓮驕傲，未來若加上夜間燈雕，將可成為地方一大特色。
錢自立說，新城鄉公所財源拮据，幾經考量後才決定接手管養，盼能增添地方特色，讓來往遊客出入花蓮時，都能留下美麗的深刻印象，並希望台電也可一起接續規劃，研議優惠電價。
台電花蓮區營業處長蘇建財說，樂於配合研擬優惠方案，為花蓮觀光盡心力，將協助新城鄉公所進行用電申請，初步預估可朝包燈或表燈電價計費，待了解整體用電規劃後，再評估實際執行的可行性。
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