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〈北部〉大古山超吸客 打造觀光新亮點

2017-03-23

〔記者邱奕統／桃園報導〕蘆竹區長褚春來昨天在市政會議說明「大古山觀光效益」，他表示，大古山居高臨下，俯視桃園國際機場等，獨特的景點已成為新興的觀光旅遊區，每個月約吸引六萬人次造訪，未來將持續進行道路交通及設施改善；市長鄭文燦認為，大古山深具觀光潛力，他要求各局處合作推廣，打造成桃園觀光的新亮點。

夕陽、夜景迷人 已成新興旅遊區

褚春來指出，大古山鄰近桃園國際機場，海拔高度一五一公尺，周邊沒有其他高山或丘陵、視野廣闊，天氣好時可俯瞰桃園機場，欣賞飛機起降，還可遠眺台灣海峽，甚至新北市八里、觀音山等地，夕陽、夜景更是迷人，山上還有多家營業至凌晨的景觀餐廳可供休憩，並有生態豐富的登山步道。

市府在大古山也規劃設立約二八八公頃的休閒農業區，範圍包括坑口、山腳、山鼻、外社四個里，區分成人文、農業、生態、景觀四個區，輔導農民投入休閒農業遊憩事業，並整合農特產品、自然生態景觀及農村文化等資源。

鄭文燦說，大古山鄰近機場捷運A10山鼻站，交通便利，早期設有輕便車及輕便鐵道，可規劃復原工作，而小古山廢置的軍營也可活化做為「大古山遊客服務中心」，另外，推動中的坑子溪自行車道及綠美化相關工程，可串聯沿線景點、坑口彩繪村等，製成休閒地圖讓民眾索取，方便觀光遊覽。

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  • 大古山海拔高度一五一公尺，周邊沒有其他高山或丘陵、視野廣闊，夜景十分迷人。（蘆竹區公所提供）

    大古山海拔高度一五一公尺，周邊沒有其他高山或丘陵、視野廣闊，夜景十分迷人。（蘆竹區公所提供）

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