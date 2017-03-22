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〈北部〉印刷廠偷排廢水 中壢驚見「藍色多『惱』河」

2017-03-22

中平國小旁大排水溝遭污染

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區中平國小旁的大排水溝，前天下午發現有業者偷排廢水，整條藍色溪水被民眾笑稱「藍色多『惱』河」，環保局人員循「色」稽查，查出原來是印刷廠肇禍；而在地「我是中壢人」臉書專頁也同步PO文，引起網友大罵偷排者「夭壽、沒道德，很可惡」，還KUSO「藍色多『惱』河」，不用出國，在台灣就看得到。

環局查獲 開罰限今天改善

環保局人員前天深夜至中壢區過嶺路一段廿六巷後方勘查，發現溝渠內殘留藍色廢水，循水路至上游追查，在民族路五段發現一家從事紙箱印刷的工廠，廠方大門外水溝蓋殘留藍色痕跡。

稽查人員調查發現，廠方員工前天下午將清洗印字版產生的藍色油墨廢水，以廿五公升塑膠桶盛裝後，傾倒至大門外溝渠，後續流至下游承受水體（雙連溪），污染了管制區；環保局表示，將依違反水污染防治法，對業者開罰三萬至三百萬元罰款，並限期今天下午五點前完成改善。

網友大罵夭壽 諷不用出國

環保局去年也曾以民眾檢舉資料及社群網站張貼的相片為線索，循著被染成紅色的埔心溪沿地下管線，一路追查到中壢區一家工廠，將清洗機台及桶槽產生的紫紅色染料廢水直接排放；平鎮另有一家環保公司，因調節池與不明塑膠管線相連，將紫紅色廢水排到雨水溝，一樣被循「色」查獲重罰。

環保局長沈志修昨嘉勉稽查人員的效率，也譴責違法偷排的惡質廠商，並呼籲轄內工商企業應更重視污染防治，環保局也會更努力執行污染稽查。

環保局免付費報案專線：0800-066666，公害陳情檢舉專線：462-6508。

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  • 中壢中平國小旁一處大排水溝變成「藍色多『惱』河」，原來是印刷廠員工肇禍。（取材臉書「我是中壢人」）

    中壢中平國小旁一處大排水溝變成「藍色多『惱』河」，原來是印刷廠員工肇禍。（取材臉書「我是中壢人」）

  • 環保局循「色」稽查，查獲印刷廠偷排廢水。（記者李容萍翻攝）

    環保局循「色」稽查，查獲印刷廠偷排廢水。（記者李容萍翻攝）

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