〈台北都會〉萬瑞快瑞芳段彎道大 增設反光板

2017-03-21

〔記者俞肇福／基隆報導〕台六十二線東西向快速道路（萬瑞快速道路）十一公里至四腳亭隧道、 魚隧道至瑞芳交流道，因為照明不足、而且兩處均為Ｓ型彎道，夜間通行時十分危險；目前將先設反光設施改善，後續會爭取公路總局預算裝設照明設備。

萬瑞快速道路西起基隆市安樂區大武崙，向南行經七堵區、暖暖區至新北市瑞芳區瑞濱地區，二○○七年通車以來，地方反映上述兩路段照明不足，而且彎度大，用路人車行其間，易生危險。

新北市議員林裔綺辦公室、立委蔡適應辦公室辦理會勘。蔡適應辦公室主任林明智表示，地方反映僅四腳亭隧道、￼魚隧道出入口前有照明，其餘路段沒路燈，夜間照明不足，先要求公路總局基隆工務段增設反光導流板，增強夜間警示，並請基隆工務段估算增設路燈需要多少經費，立委蔡適應再爭取預算。

公路總局基隆工務段交控中心主任郭金讓說，先設反光設施，至於夜間照明的路燈再行估算。