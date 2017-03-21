〈台北都會〉樹林鐵路立體化 想搭上前瞻列車

2017-03-21

〔記者張安蕎／新北報導〕一年半前爭議不斷的「樹林鐵路立體化」建設案，因為居民強烈抗議站體遷移，宣告暫緩推動，民代盼市府從行政院「前瞻基礎建設計畫」爭取經費推動此案，以改善樹林交通。

鐵路長期將樹林區一分為二，影響當地交通與發展，新北捷運局規劃原線高架化、原線地下化、改線地下化等三項方案，經費約一百億至兩百億不等，前兩案涉及百棟建物拆遷，對地區影響過大；改線地下化方案則研擬搬遷火車站，引發炒地皮、舊有商圈沒落等疑慮，居民強烈反對而暫緩推動。

市議員陳世榮指出，「前瞻基礎建設計畫」其中多項進行軌道基礎工程，他已在臨時會提案，要求市府加強向中央爭取改善樹林鐵路經費，以利地方發展。

捷運局副局長李政安表示，副市長葉惠青已向行政院提報包括鐵路立體化及捷運化等多項計畫需求，評選結果仍待中央決定。依據提案內容，若以原線地下化方式計算，總經費高達兩百四十四億元，盼由中央及新北均分。