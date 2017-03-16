〈南部〉邁向低碳城市 市南陽光電城獲APEC金質獎
〔記者王涵平／新營報導〕南市以「陽光電城—大臺南迎向陽光」參賽，獲得APEC低碳示範城鎮金質獎，台灣第一次獲金質獎殊榮的地方政府，也是低碳示範城鎮中的最高榮譽。
南市經濟發展局長方進呈表示，廿一個會員體總計一百九十七件提案競逐，南市獲「二○一七第三屆APEC能源智慧社區最佳案例評選競賽」低碳示範城鎮金質獎，四月廿四日將在新加坡舉行頒獎典禮及案例分享會。
南市經發局以「陽光電城—大臺南迎向陽光」，善用地方特色太陽光能優勢及全台灣最完整綠色產業鏈結等，在亞洲眾多先進城市（包括中國廣州、南韓Songdo及俄國Skolkovo等）競爭中脫穎而出，名副其實「台灣之光」。
方進呈指出，南市「陽光電城—大臺南迎向陽光」資料登錄於能源智慧社區倡議知識平台（http://esci-ksp.org/project/great-tainan-the-solar-city/），已引起其他會員體高度興趣與讚許，期望也能在短期內獲得減碳及降低成本的雙重效益。南市獲獎經驗除將台灣綠能科技軟實力一舉推上國際版面外，同時也促使南市成為各國爭相仿效的國際低碳城市示範楷模。
太陽光電年發電量達三億度
南市經發局指出，民國一百年開始推動陽光電城計畫，至一○六年二月底止，南市設置太陽光電系統取得同意備案件數達三千六百廿一件，裝置容量逾二百四十五百萬瓦，年發電量達三億度，減碳量達十六．七萬噸，相當於五百一十五座台南公園的年減碳量，成果相當亮眼。市府推動太陽光電，比預定期程還提前兩年（原預定一○七年），於一○五年十一月達成太陽光電設置容量，相當於一座曾文水力發電廠年發電量目標，因此持續訂定太陽光電兩年期擴大計畫，目標兩年內（一○六及一○七年）再打造一座曾文水力發電廠年發電量（二百二十百萬瓦）。
經發局表示，能源智慧社區倡議知識平台（ESCI-KSP）為國發會與美國合作建置，提供APEC會員體公部門及私部門將能源智慧相關政策研究及優良案例登錄於網站，做為各國知識與資訊交換的平台，展現台灣參與APEC能源智慧相關事務的努力與貢獻。
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標題：〈南部〉邁向低碳城市 市南陽光電城獲APEC金質獎
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