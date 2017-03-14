〈台北都會〉台北》預售屋違規率滿百 鼓勵建商填自檢表
2017-03-14
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市預售屋爭議多，市府過去三年稽查近百家建商，發現違規率百分之百。地政局三月一日發布「預售屋銷售管理及聯合稽查作業要點」，鼓勵建商填寫自主檢查表及主動申請定型化契約預審，並將優良及待改善建商公布上網。地政局昨在「居住正義論壇Ⅱ」公布最新統計，台北市五十二件預售屋中，有廿六家廠商被列為「待改善」，知名廠商華固建設、國揚建設都上榜。
地政局說，消費者只能透過廣告或買賣契約書了解預售屋況，常常發生爭議。地政局與法務局、建管處及國稅局一○三年辦理預售屋聯合稽查，三年共查了近百家，違規率百分之百；統計去年所有消費爭議案件來源中，預售屋就佔五十五％。
對於建商自主檢查表等做法，台北市不動產仲介經紀商業同業公會副理事長蔣美龍表示贊同，認為比市府派員稽查更有效果，但提醒，並非每個消費者都有能力上網閱覽。台北市主任消保官何修蘭則提到，金融業有金管會管理，建商卻沒有相同規範，建議中央政府應建立相關管理機關。
發表台北市商辦租金指數
另外，地政局為了推動房市透明，繼一○二年發布台北市住宅價格指數，昨也率先全國發表「台北市商辦租金指數」，讓各界解讀租金市場，進一步提升資訊透明。地政局長李得全也宣布，公部門估價採區段大量估價未必能反映實價，已著手「台北市地價區段劃分作業要點」草案，讓區段劃分細緻化，預計六月上路。
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