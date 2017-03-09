〈中部〉污水下水道工程上路 投市怨聲起

2017-03-09

〔記者張協昇／南投報導〕南投市正進行污水下水道第一期工程，不但造成交通不便，且施工站因機具長時間不停運轉產生噪音及廢氣，附近民眾怨聲四起。縣府工務處下水道科表示，下水道施工，確實會帶給民眾不便與困擾，惟施工站每隔二至三週就會遷移，不會長期設置，也要求施工單位儘量避免在晚間七、八點後施工，並設置導管導引廢氣，將對民眾的影響降至最低。

南投市下水道第一期工程，預定一一0完工，目前第一標工程正在施工，於中興路、民族路一帶設置數個佔據一個車道的工作井施工，除造成民眾交通不便，進入交通黑暗期外，更因施工站內的發電機及機具長時間不停運轉，發出轟隆隆聲響及排放廢氣，令緊鄰施工站的住戶抱怨不已，擔心長期下去，不但影響生活品質，更可能危害健康。

縣府工務處下水道科科長廖崇傑表示，一般來說，污水下水道的施工站，除非施工時遇特殊情況，否則相距兩、三百公尺才會設一個，一個標案約設三至四個施工站，避免影響交通。

廖崇傑指出，此外，也要求施工單位儘量在晚間七、八點以後就要停工，並設置導管將廢氣排至較空曠地方，減少空污，而一個施工站大約運作二至三週即遷移，不會長期設置，這點請民眾放心，也希望民眾能忍一時之不便，共體時艱，讓南投市早日建構完成地下污水排水系統，以提升市民生活品質。