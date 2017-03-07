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〈中部〉斥資十億 喬崴進返鄉草屯設廠

2017-03-07

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕以生產大型精密工具機外銷的喬崴進科技公司，在南投縣草屯鎮興建第三廠區昨啟用，未來可望提供上百個工作機會，南投縣長林明溱與會時表示，縣內工業區少，新設工廠限制多，將採微型工業區方式，免環評、快速讓廠商前來設廠。

創立第十八年的喬崴進科技公司，是以生產龍門型加工中心機為主的高科技產業，產品應用在汽車、航太、油氣、半導體、風力發電等產業製程，該公司董事長洪聖訓是草屯人，找到碧峰里的工業用地，斥資十億元，興建第三廠區。

應邀參加啟用典禮的縣長林明溱表示，該公司未來可提供在地人工作機會，對南投縣民是個好消息。不過，連同「喬崴進」在內的很多縣內廠商而言，若想在原廠區擴廠，大多會遇到週邊全部是特定農業區，變更為工業用地困難，將建請中央提供協助。

林明溱昨在致詞時也強調，因大型工業區投資成本太高，用地取得也較困難，因此南投縣府朝向設「微型工業區」的方向努力，像南投市的旺來園區、草屯觀光工業區等，土地十多公頃，不用環境影響評估。

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  • 生產工具機的喬崴進科技公司董事長洪聖訓（第一排右一）是草屯人，因此第三廠選在草屯設置。（記者陳鳳麗攝）

    生產工具機的喬崴進科技公司董事長洪聖訓（第一排右一）是草屯人，因此第三廠選在草屯設置。（記者陳鳳麗攝）

  • 喬崴進科技在草屯鎮設的第三廠，一期廠房已完成，將來大型和精密工作母機將在此生產。（記者陳鳳麗攝）

    喬崴進科技在草屯鎮設的第三廠，一期廠房已完成，將來大型和精密工作母機將在此生產。（記者陳鳳麗攝）

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