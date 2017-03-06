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〈南部〉農場直送餐廳夯 型農訪日取經

2017-03-06

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市型農青年發起自費赴日考察農場、小農直賣所，發現日本「農場直送」餐廳正夯，不但產銷更穩定，食安更透明，也不必擔心蔬果價格暴起暴落，值得台灣農業學習。

將參加東京食品展的高雄市長陳菊，由農業局長蔡復進陪同，昨天率型農前往日本東京八王子市從事小農經營直賣的FIO公司與「農場直送」餐廳，以瞭解日本「地產地銷」理念的推動情況。

小農經營直賣的FIO公司，生產的規模不算大，但在當地有廿三間配合供貨的餐廳，使用由農場生產的蔬菜；並有農產直售地點，小農朋友販售自己生產的產品，因為供需穩定平衡，不必擔心農產價格暴起暴落，消費者可與生產者面對面交流，增進消費者對食材來源的瞭解，解除食品安全的疑慮，進而確保農產價值。

型農讀書會執行長許倫肇說明，讀書會結交超過五百位志同道合的夥伴定期聚會，跨界交流、實務學習與分享策略，這次到日本取經小農經濟及地產地銷等理念很有收穫。

蔡復進說，市府推動「綠色友善餐廳」，已有 「農場直送」餐廳的架構，鼓勵餐飲業者多使用高雄在地農產及農產加工品，並符合安全食材，讓餐飲業者喜歡使用在地食材做料理，消費者願意吃在地生產的安全食材來支持地產地銷，目前認證餐廳數已達四十五間。

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