〈台北都會〉創校78年延平國小 將拆除重建
經費12億 預計6、7月發包
〔記者蔡亞樺／台北報導〕創設於民國二十八年的台北市延平國小，走過七十八個寒暑，由於校舍老舊，五年前開始評估校舍重建，因周邊居民的停車需求，經多次協調達成共識，最快今年拆除重建。北市教育局編列十二億元，預計六、七月發包，近六百名師生將全數「異地安置」到蘭州國中，估計一○九年完工。
600位師生 安置到蘭州國中
位在大同區的延平國小，佔地面積逾六千坪，附設幼兒園。早期無嚴格建物防震標準，延平國小校舍並無使用執照，因此校方做過結構補強，也定期進行演練。教育局科長許巧華表示，因校舍老舊，若再補強，經費不比重建少，經討論決定全數拆掉再蓋。
據了解，延平從一○一年開始評估重建，因周邊居民要求重建後的地下停車場能增設格位，加上市長柯文哲「停車要下地」政策，設計規劃與工程款有變化，因此整個重建時程較冗長。
許巧華表示，大同區很少有更新的建案，延平國小重建原規劃地下停車場兩百個車位，周邊四位里長強烈要求停車位增至三五○格，預計六、七月發包，經費十二億元，工期約兩年半至三年，估一○九年完工，五棟校舍僅保留活動中心。
許巧華說，延平師生將異地安置到蘭州國中。此並非北市首例，過去士林文昌國小就有類似狀況，好處是學生可避開粉塵干擾。延平國小校長李承華表示，拆除工程會在本學期結束後動工，包含幼兒園的六百名師生，將一併到蘭州國中。
李承華表示，由於國小一節課四十分鐘、國中則為五十分鐘，鐘聲將會區隔，國中、國小生上下課動線也會切割，已跟蘭州國中溝通協調，也已向家長說明，學期末也會帶學生「踩街」，熟悉新的上課路線。
延平建校超過一甲子，李承華說，去年舉辦千人合照，讓師生在操場拍照，當時許多家長也是校友，都有參與，也製作「未來」明信片，主題「藏望」，收藏過往與未來展望，期待「2020再聚延平」。
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