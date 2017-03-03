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〈台北都會〉熱血郵務士 33年捐血逾900次

2017-03-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日天氣寒冷，血庫鬧血荒。板橋郵局郵務士吳國裕十八歲起捐血，三十三年不間斷，累計至今捐血九百餘次，他說，捐血促進身體健康，還能做公益、救人一命，呼籲民眾響應。

吳國裕回想，高中時期偶然聽同學分享捐血過程，自告奮勇加入捐血行列，第一次上捐血車時，心中充滿恐懼感，幸好醫護人員不斷安撫情緒，他告訴自己「痛一下下就好了」，幾分鐘後捐血兩百五十西西，當下心情愉快。

吳國裕表示，十八歲開始捐血，已養成習慣，累計捐血九百多次，多年來身體沒有大病痛，他歸功是捐血帶來好處，親朋好友受到鼓勵，也勇於嘗試捐血，他說：「能夠幫助別人，這點小事情微不足道。」

中華郵政公司與台灣血液基金會台北捐血中心合作，昨在板橋國慶郵局前舉辦「捐熱血、郵愛心」活動，號召民眾挽袖捐血，另三月八日在台北市愛國大樓前，三月九日起至三十日，分別在板橋捐血站及致理科技大學皆有捐血活動，歡迎參與。

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  • 板橋郵局郵務士吳國裕十八歲開始捐血，三十三年不曾間斷，累計至今捐血九百餘次。（記者賴筱桐攝）

    板橋郵局郵務士吳國裕十八歲開始捐血，三十三年不曾間斷，累計至今捐血九百餘次。（記者賴筱桐攝）

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