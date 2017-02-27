〈北部〉白沙屯媽祖進香 3萬人冒雨送駕
首度在凌晨2點半起駕
〔記者張勳騰／苗栗報導〕「進喔！進喔！」苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下徒步進香，昨天凌晨二點半起駕，各地廟宇陣頭趕來送駕，拱天宮前廣場人潮擠爆，媽祖鑾駕一出宮就動彈不得，所到之處鞭炮聲不絕於耳，雖然低溫又下雨，但擋不住信眾的虔誠，超過三萬信眾亦步亦趨跟隨鑾轎腳步向前行，展開十二天十一夜的宗教之旅，場面盛大。
白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，今年白沙屯媽祖在凌晨二點半起駕，這也是有史以來，首次在這個時間起駕，今年報名人數超過二萬六千人，再創新高。
昨天凌晨零點由拱天宮主委洪文華帶領爐主與眾委員，以及縣長徐耀昌、彰化縣長魏明谷、立委陳超明及通霄鎮長徐永煌等人，共同迎請媽祖登轎。
二點二十五分頭旗步出拱天宮打頭陣，二點半一到，信眾高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾駕三進三出後，衝出拱天宮大門，在層層信眾簇擁下，浩浩蕩蕩出發，鄰近廟宇陣頭及大批信眾跟隨在後，沿途信眾設香案祭拜，燃放鞭炮，硝煙漫天。
人龍加車陣綿延五公里
今年起駕剛好遇到二二八連假，拱天宮前出現爆滿人潮，白沙屯媽祖鑾駕一出宮就動彈不得，人群可說是被推著走，雖然天雨又冷，但信眾相當虔誠，人龍加車陣綿延至少五公里，場面盛大。不過，因天候下雨，雖然穿雨衣，有些徒步信眾全身還是濕答答的，考驗信眾的體力及毅力。
歷時十二天 十年來最長
白沙屯媽祖昨天下午四點多進入台中市大甲區，並到鎮瀾宮與「大甲媽」相會，現場氣氛相當熱絡。媽祖鑾駕將在三月九日下午一點半回宮，前後歷時十二天，進香天數是十年來最長的一次；因回程有六天，時間相當充裕，不少信眾也期待白沙屯媽祖帶領信眾走全新的旅程。
拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，已有二百多年歷史，也是全國徒步進香路程最長者，來回約四百公里，行程都是由擲筊決定，進香路線則全由媽祖踩轎決定，近年來進香信眾都超過十萬人次，行政院文化部已列為國家級無形文化資產。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方盼加裝警示設施苗栗縣頭份市濫坑里尖豐路上一處轉彎處，十八日發生死亡交通意外，地方盼相關單位加裝防撞軟桿，並在該路段反射鏡設置閃爆燈。縣議…
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ex-president Ma in US for 12-day visit with leaders
- 〈愛瘋迷〉鬼怪大叔 擁抱愛情有條件
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 台韓學術連線 共同面對歷史創傷
- 川普明國會演說 美股不安
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 多彩拼貼巴塞隆納─西班牙
- 辛龍翻盤沒中獎 1.2億攏係假
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- 自由廣場》中國的228論述困境
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan approves NAA document collection
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 張景森拋點子…中正紀念堂變立法院
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 沃奎茲搶頭牌 美媒仍挺殷仔
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- 李達達／等紅燈
- 《健康充電站》乳癌治療講座
- SBL》季後賽大洗牌 B.戴維斯滑一跤 金酒利多
- 木棒聯賽》穀保、平鎮今爭冠 高一強打扛重任
- 川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴
- 02/27 各報重點新聞一覽
- 抗衡美國 中國增強海軍
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 《社論》對中資購併台灣高科技嚴正說不！
- 自由廣場》月加班限46小時合理嗎？
- 自由廣場》台中●華府●西雅圖
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- NBA》邁向衛冕 騎士再補明星控衛
- 捨近求遠躲追殺？在新竹中槍 友送台北急救
- 機捷月台漏水 疏於保養造成
標題：〈北部〉白沙屯媽祖進香 3萬人冒雨送駕
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email