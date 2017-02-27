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〈北部〉白沙屯媽祖進香 3萬人冒雨送駕

2017-02-27

首度在凌晨2點半起駕

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「進喔！進喔！」苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下徒步進香，昨天凌晨二點半起駕，各地廟宇陣頭趕來送駕，拱天宮前廣場人潮擠爆，媽祖鑾駕一出宮就動彈不得，所到之處鞭炮聲不絕於耳，雖然低溫又下雨，但擋不住信眾的虔誠，超過三萬信眾亦步亦趨跟隨鑾轎腳步向前行，展開十二天十一夜的宗教之旅，場面盛大。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬指出，今年白沙屯媽祖在凌晨二點半起駕，這也是有史以來，首次在這個時間起駕，今年報名人數超過二萬六千人，再創新高。

昨天凌晨零點由拱天宮主委洪文華帶領爐主與眾委員，以及縣長徐耀昌、彰化縣長魏明谷、立委陳超明及通霄鎮長徐永煌等人，共同迎請媽祖登轎。

二點二十五分頭旗步出拱天宮打頭陣，二點半一到，信眾高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾駕三進三出後，衝出拱天宮大門，在層層信眾簇擁下，浩浩蕩蕩出發，鄰近廟宇陣頭及大批信眾跟隨在後，沿途信眾設香案祭拜，燃放鞭炮，硝煙漫天。

人龍加車陣綿延五公里

今年起駕剛好遇到二二八連假，拱天宮前出現爆滿人潮，白沙屯媽祖鑾駕一出宮就動彈不得，人群可說是被推著走，雖然天雨又冷，但信眾相當虔誠，人龍加車陣綿延至少五公里，場面盛大。不過，因天候下雨，雖然穿雨衣，有些徒步信眾全身還是濕答答的，考驗信眾的體力及毅力。

歷時十二天 十年來最長

白沙屯媽祖昨天下午四點多進入台中市大甲區，並到鎮瀾宮與「大甲媽」相會，現場氣氛相當熱絡。媽祖鑾駕將在三月九日下午一點半回宮，前後歷時十二天，進香天數是十年來最長的一次；因回程有六天，時間相當充裕，不少信眾也期待白沙屯媽祖帶領信眾走全新的旅程。

拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，已有二百多年歷史，也是全國徒步進香路程最長者，來回約四百公里，行程都是由擲筊決定，進香路線則全由媽祖踩轎決定，近年來進香信眾都超過十萬人次，行政院文化部已列為國家級無形文化資產。

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  • 苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下進香起駕。 （記者張勳騰攝）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下進香起駕。 （記者張勳騰攝）

  • 白沙屯拱天宮媽祖南下進香，超過3萬人送駕，場面盛大。 （記者張勳騰攝）

    白沙屯拱天宮媽祖南下進香，超過3萬人送駕，場面盛大。 （記者張勳騰攝）

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